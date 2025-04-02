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上嵐一房336萬沽 8個月炒貴7%

【明報專訊】細價樓近月交投頻繁，去年樓價跌幅顯著的新界西北細價樓，上月在多個新盤推售下，二手做價亦受帶動，並錄得短炒獲利個案。利嘉閣分行高級經理陳志偉表示，屯門上嵐去年減價推售一批單位後，迅即獲市場承接，其中一伙高層D室，實用285方呎，1房間隔，採開放式廚房設計，去年7月以312.3萬元向發展商購入後，近日再以335.5萬元售予區外投資者，實呎11,772元；即單位約8個月已帳面炒高約23.3萬元或7%，連使費計料實賺約18.7萬元或6%。

此外，中原分行高級分區營業經理鍾宏遠表示，屯門上月約140宗二手成交，按月增約40%，其中瓏門錄6宗成交，按月升20%，包括7座中高層B室，實用485方呎兩房間隔，因為仍有租客居住，買家未有睇樓下以670萬元承接，實呎13,814元。原業主2014年1月479萬元一手買入，持貨約11年帳面獲利191萬元或約40%。

元朗上月141宗二手成交 一年最旺

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗上月約141宗二手成交，創去年3月「撤辣」後新高。其中，YOHO Midtown上月錄7宗成交，按月升1.3倍，包括3座高層A室，實用443方呎兩房間隔，以595萬元易手，實呎13,431元。原業主2018年698萬元買入，帳面蝕103萬元或15%，連使費料實蝕140萬元或約20%。

利嘉閣高級區域市務董事彭錦添指出，青衣上月錄約56宗二手成交，按月升約44%，並為去年4月份後最旺，其中美景花園11座中層H室，實用445方呎兩房戶，以433萬元沽出，實呎9730元；原業主2017年465萬元購入，帳蝕32萬元或7%，連使費料實蝕54萬元或12%。

[香港地產]

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