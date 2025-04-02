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海璇本月開齋 4房6159萬沽

【明報專訊】市區豪宅踏入4月即錄大額成交，已屆現樓、新地（0016）旗下北角海璇II，位於1座10樓A室，實用1484方呎，4房雙套連工作間間隔，連車位以6158.6萬元售出，實呎4.15萬元，買家享270日成交期。同區由新世界（0017）發展、全盤388伙的北角皇都，年初開售迄今累售304伙或約78%，套現逾34億元，最新獲買家斥2082.2萬元連購兩伙實用440餘方呎兩房戶，分別為25樓A5室及A6室，兩者呎價均逾2.3萬元。

大手客4070萬連購吉喆兩伙

已屆現樓、由上海商業銀行發展的西環吉席街吉喆，日前有外區客連購兩伙作長線投資，涉約4070萬元，包括29樓C室，實用979方呎的3房1套間隔，以3083.8萬元售出，實呎約3.15萬元；同層相鄰D室，實用406方呎1房戶，則以986萬元成交，呎價約2.42萬元。項目去年開售至今累沽近105伙，佔全盤173伙約60%。

傳統豪宅區新盤亦錄成交，建灝旗下赤柱現樓豪宅ONE STANLEY，最新標售第6座地下A室特色戶，屬實用1100方呎，3房1套間隔連花園，以2860萬元成交、呎價2.6萬元。項目自去年開售至今累沽21伙，總套現約17.3億元。

新界方面，新世界西貢現樓傲瀧，上周錄9宗取消交易個案，個別單位調減定價並重售，其中2座地下B室，實用1523方呎、4房雙套連花園戶型，最新以2666.5萬元成交，呎價約1.75萬元，成交期180日，較2019年9月成交價3864.5萬元、實呎25,374元低約31%，而當時買家選用發展商提供的1440天特長成交期。此外，第15座地下D室交易最新亦告吹，相關買家2019年9月3780.5萬元購入，屬實用1710方呎4房雙套戶，呎價逾2.2萬元，料買家已撻大訂及遭殺訂，涉約378萬元，單位定價最新調減約三成，定於周六起招標重售。

[香港地產]

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