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富途140萬租羅素街逾7100呎巨舖 貴上手變形金剛餐廳四成 呎租仍較高峰跌88%

【明報專訊】曾經是全球最貴舖租的銅鑼灣羅素街，疫情後經歷翻天覆地的變化，隨着近年零售市道稍微好轉，該地段商戶組合再次出現調整。市場消息指出，近年積極拓展本港業務的富途證券，最新以月租約140萬元承租羅素街逾7100方呎的複式巨舖，呎租較上手租客變形金剛主題餐廳高約四成，惟呎租仍較高峰時低逾88%。連同去年富途約78萬元承租同位於羅素街的另一街舖，半年連租兩舖，每月租金共涉約218萬元。業界人士指出，不少品牌趁舖租回落，落戶核心區街舖以增加知名度，提升品牌價值之餘，亦方便吸納目標客源。

明報記者

銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心地下A、B、C舖及1樓複式巨舖，對面即為時代廣場，面積約7100方呎，原由iFREE GROUP（愛訊集團）與孩之寶租用作變形金剛主題餐廳旗艦店，自今年2月初約滿離場後，業主隨即以月租250萬元招租，新近由去年在港多個核心區開設分店的富途證券，以月租約140萬元承租，呎租約197元，較主題餐廳貴40%，不過仍遠較零售高峰期時、由奢侈品牌Burberry以每呎高達近1700元承租低約88%。

半年連租羅素街兩舖 月租共涉約218萬

翻查資料，富途證券去年9月以月租約78萬元承租羅素街59至61號麗園大廈地下G舖，位處大單邊，鄰近希慎廣場，商舖面積約700方呎，呎租約1114元。2012年零售高峰時期，該舖由珠寶金行粵港澳湛周生生租用，月租220萬元，呎租高達3143元，即呎租12年間大跌約65%。換言之，富途不足半年連租兩個羅素街商舖，月租合共218萬元；此亦是時代廣場一段的羅素街，首度有證券商進駐該零售核心區地段。

時代廣場段羅素街 首有證券商進駐

事實上，自2019年零售市道轉差，以及爆發新冠疫情後，於羅素街設店的奢侈品牌相繼退場，如曾以月租900萬元租用羅素街Plaza 2000約1.5萬方呎巨舖的意大利名牌Prada，於2020年租約期滿離場。羅素街吉舖處處，業主免丟空商舖，大多以短期租約形式租予民生商戶，如藥房、口罩或利市封店等。

業界指核心街舖可增品牌知名度

中原（工商舖）董事總經理潘志明分析，自疫情回穩後，業主期望物色長租商戶，以取得穩定回報，不過整體市場對奢侈品需求不如過去熾熱，而盈利能力高的證券商近年陸續取代奢侈品牌承租核心區地舖。他續稱，富途證券近年積極租用地舖，並以一線核心街道為主，如尖沙嘴彌敦道鄰近指標商場The ONE、旺角亞皆老街鄰近旺角中心的十字路口的單邊舖，去年亦租用鄰近希慎廣場的羅素街單邊舖等，較過去證券商租用核心區商廈，核心區街舖更可增加知名度，提升品牌價值之餘，亦方便吸納目標客源，達至廣告效益。

[香港地產]

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