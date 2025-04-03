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找換店13萬租景隆街百呎舖 呎租1300元

【明報專訊】曾屬全港呎租「舖王」的銅鑼灣景隆街「迷你舖」，最新資料顯示，其中景隆街2號A1及A2舖，面積約100方呎，據悉獲找換店以月租約13.2萬元承租，呎租約1300元，較上手小食店高約25%，但仍遠低於11年前高峰呎租約75%。該舖最新租期僅1年，至2026年2月，即租金支出約158.4萬元，另可以優先續租一年。

貴上手25% 惟較11年前高峰低75%

翻查資料，上述兩舖位處景隆街及駱克道交界，鄰近崇光百貨，人流暢旺，兩舖原租予不同租戶，其中A1舖，面積約50方呎，2023年3月曾以月租約5.2萬元租予小食店，主要出售雪米糍，呎租約1040元，租期共兩年至今年2月。據悉，該商戶約滿後離場。至於毗鄰面積相同約50方呎的A2舖，過去多年一直由找換店租用，2014年月租曾高達26萬元，呎租5200元，貴絕全港，被喻為呎租「舖王」。找換店在A1舖約滿後，同步承租該舖，打通兩舖作找換店。

DL TOWER地舖及商業樓面逾1.2億易手

另資策（0497）中環威靈頓街92至96號商業項目DL TOWER，其中地下商舖及20樓商業樓面新近以逾1.2億元易手，其中地下商舖，面積約2232方呎，成交價8000萬元，呎價約3.58萬元，現時由餐飲業承租，將連同租約一併出售，月租約25萬元，租金回報約3.7厘；另一位於20樓面積2371方呎全層，以約4030萬元成交，呎價約1.7萬元。資策地產執行董事何樂輝表示，上述成交由投資者承接，項目至今已售出約一半樓面。

[香港地產]

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