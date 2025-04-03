MOUNT POKFULAM示範屋2.3億沽 呎價4.8萬

由7幢洋房組成的豪宅MOUNT POKFULAM，最新以逾2.3億元售出薄扶林道86C號、連裝修現樓示範洋房，發展商曾稱，屋內設有做價達500萬元、可收納約100支紅酒的電動酒櫃，並備有智能家居系統，及來自以色列的軍事級保安系統。（鍾林枝攝）