利豐主席馮裕鈞2400萬購跑馬地愉安大廈3房戶

樓齡約60年 59年帳升239倍

上述成交的愉安大廈，位於跑馬地山村道11號，於1965年落成，樓齡約60年，只設18伙，今次成交單位位於最低層，實用719方呎，3房1套間隔，上月以2400萬元連車位售出，實呎33,380元，買家以A-Link Motors Limited作登記，公司董事馮裕鈞（Fung Spencer Theodore），為利豐集團馮氏家族成員。

原業主則於1966年以10萬元購入，物業並於早年成為遺產貨，現成交價較59年前高出2390萬元或239倍。

香港興業鄧滿華2490萬入市寶翠園

另外，寶翠園6座中低層H室，實用1133方呎，3房1套間隔，則以2490萬元易手，實呎21,977元，買家以Polytime International Limited名義購入，公司董事包括鄧滿華等。原業主2015年以2400萬元購入，持貨約10年帳面僅獲利90萬元，連使費料實蝕約60萬元或2.5%。

溱8本月開齋 同區客2298萬購4房樓王

其餘二手方面，過去二手交投較淡靜的沙田大圍溱岸8號，上月交投卻見活躍，錄得10宗成交，而踏入本月更即錄得首宗二手買賣。美聯分行區域聯席董事陳國良表示，溱岸8號1座極高層C室，實用面積1333方呎，4房雙套間隔，望城門河及市中心一帶，為屋苑樓王單位，獲區內用家以約2298萬元承接，實呎17,239元。原業主2012年9月約1763萬元一手購入，帳面獲利535萬元或約30%。

黃埔3房1200萬沽 7年帳蝕288萬

此外，中原地產副分區營業經理吳國豪則指出，紅磡黃埔花園本月首宗成交，為9期8座最低層戶，實用891方呎，3房1套加儲物房間隔，最新以1200萬元沽出，實呎13,468元。原業主2018年4月1440萬元買入，持貨約7年，帳面蝕讓240萬元或17%，連使費蝕逾288萬元或20%。

[香港地產]