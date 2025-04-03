HENLEY PARK 呎租78元 屋苑新高

上述單位位於HENLEY PARK低座D室地下，實用面積282方呎，一房間隔，連106方呎花園，最新以月租2.2萬元租出，實用呎租大約78元，呎租料創屋苑新高；業主2023年以大約672萬元一手購入，租金回報率約3.9厘。

高才通2.4萬租光明臺兩房戶

另中原地產高級資深分區營業經理黃健忠表示，大坑光明臺1座高層F室，實用面積568方呎，兩房間隔，月租叫價2.5萬元，現以2.4萬元租出，實用呎租42.3元。租客為高才通人士，已來港一年多，因公司遷至港島，為方便工作，遂決定搬至區內。業主早於1997年以693萬元購入，持貨約28年，租金回報約4.2厘。

德福兩房1.8萬租出 呎租33元

美聯物業高級區域經理王偉健則指出，元朗租務需求強勁，大單位更為殷切，當中元朗市中心合益廣場一個A座低層1室，實用828方呎，3房間隔，以1.93萬元租出，實用呎租約23.3元，業主2017年2月以約728萬元購入，租金回報逾3厘。

利嘉閣高級聯席董事鮑允中稱，九龍灣德福花園K座中層5室，實用551方呎，兩房間隔，以1.8萬元租出，實用呎租約33元，業主2008年約304萬元購入，租金回報高逾7厘。

[香港地產]