SIERRA SEA批預售 最快下周開價 涉781伙主打一兩房戶 部署復活節假前後開售

明報記者 江俊洋

樓花期長約8個月的SIERRA SEA，4座住宅大廈提供781伙，發展商最新介紹項目戶型分佈，當中分層戶涵蓋實用由301至702方呎的1房至3房戶，主攻細單位，1房及兩房單位共532伙或近七成；另有實用由279至1021方呎、屬1房至4房的特色單位。雷霆指出，現時樓市租金上升勢頭良好，相信年中美國有機會減息，預料樓市持續暢旺，以項目的條件相信可以吸引不同買家青睞，包括首次置業、換樓客以及租樓人士。

1房分層戶301呎起

SIERRA SEA為新地的西沙十四鄉綜合發展項目住宅部分揭開序幕，整個項目預計興建約9700伙，擬建46座16至31層的分層住宅物業，總樓面達約651萬方呎，新地多次就上述項目補地價，最大額為2017年及2021年分別以約158.9億元及37.2億元補價，兩次共涉逾196億元，平均每呎樓面補逾3000元。

值得留意，新地今年首季賣樓以天水圍YOHO WEST PARKSIDE銷情最突出，上月開售至今累售逾500伙，佔全盤525伙約95%；旗下豪宅盤，包括已入伙多年的九龍站天璽，今年暫錄兩宗新成交，做價均逾1億元，包括本月標售的天鑽璽89樓A室（實用1574方呎、4房雙套間隔），以呎價95,009元計，創15個月以來一手市場分層戶新高。

清明節連周末6盤約百伙推售

一手市場於清明節連周末假期，以銷售餘貨為主，涉6個主要新盤共約101伙，其中已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有、位於港島薄扶林道的JESSVILLE，推出JESSVILLE Tower 的3樓A室於今日招標3小時。銷售單位最多項目為華懋等發展的何文田瑜一‧天海，周日首度現樓發售69伙，同日恒地（0012）紅磡必嘉坊‧曦匯亦推售16伙。

其他新盤方面，涉594伙的嘉里（0683）元朗朗天峰，本月內連沽5伙，全屬兩房戶，成交價495萬至578萬元，項目開售逾1個月已累售453伙或逾75%，總成交金額逾19億元。泛海（0129）旗下洪水橋滙都系列，新近以494.27萬元售出1座12樓A03室，實用430方呎兩房間隔，呎價11,495元；整個項目至今累售938伙，佔全盤1025伙約92%。