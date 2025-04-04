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CCL按周升1.12% 3個月最大升幅

【明報專訊】一手市場銷情理想，反映3月10日至16日市况的中原城市領先指數CCL，連升兩周，最新報136.82點，按周升1.12%，為12周、即約3個月以來最大升幅，有關數字反映當周新地（0016）旗下天水圍YOHO WEST PARKSIDE第三輪開售悉數沽清，以及萬科香港的大埔馬窩上然1期首輪銷售228伙接近沽清。

兩周累升1.43% 首季微跌0.6%

可留意的是，CCL前兩周曾一度跌破去年9月首次減息前135.86點低位，最終累升0.71%，而今年首季成功險守，對比去年12月，樓價按季微跌0.6%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL兩周累升共1.43%，主要受惠100元印花稅門檻放寬，大型新盤熱銷，二手市况轉旺。她續稱，雖然今年樓價暫時累跌不足1%，惟CCL仍處於逾8年半低位，即於2016年9月中水平徘徊，指數亦較2021年8月191.34點歷史高位下跌28.49%，而市場好淡消息交錯，股市波動，相信CCL短期在低位反覆爭持。

周末二手睇樓量升3.2% 18周新高

今日起一連3日為清明節長假期，據利嘉閣研究部數據估算，是次長假期的預約睇樓量共有約1360組；而全港50個指標屋苑共錄1,135組客戶於周末兩日預約睇樓，較對一個周末的1100組點升3.2%，創近18周、約4個半月新高。

利嘉閣研究部主管陳海潮表示，準買家等候新一輪新盤之際，暫時於二手市場物色單位，帶動指標屋苑周末預約睇樓量止跌回升。

按地區劃分，港島、九龍及新界3區指標屋苑周末預約睇樓量，九龍及新界各暫錄400組及535組客戶預約睇樓，按周分別上升5.3%及2.9%；至於港島8個指標屋苑本周末暫錄200組客戶預約睇樓，與上周持平。

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