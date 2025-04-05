瑜一頂層特色戶租3.55萬 每呎76元新高

入伙盤挾全新及配套齊全，向來是租客熱捧租樓目標。美聯高級區域營業董事鍾坤文表示，瑜一最新錄特色戶租務成交，單位3B座頂層，實用464方呎，兩房間隔（以開放式廚房設計），附設393方呎天台，最新以月租3.55萬元獲承租，實用呎租76.5元，創屋苑實用呎租新高。據悉，業主2023年3月以1625.27萬元向發展商一手購入，現可享租金回報率逾2.6厘。

鍾坤文續稱，瑜一自入伙以來，暫錄約4至5宗租務成交，撇除上述特色戶高呎租成交，分層戶平均實用呎租介乎55至60元。

豐寓1房戶1.67萬租出 創同類新高

市場消息表示，葵涌新晉單幢盤豐寓，低層A室，屬實用312方呎1房戶，最新以月租約1.67萬元租出，實用呎租54元，創項目1房戶新高租金。業主2021年6月以570萬元購入，現租出可享約3.5厘租金回報。據悉，業主早前以月租1.7萬元放租，一對情侶睇樓後，心儀單位附設家俬，內籠新淨，與業主議價後，減價300元或近2%，以月租1.67萬元租出，較對上1房月租最高紀錄1.65萬元，再高200元。

一手成交昨淡靜 錄約20宗

大型新盤西沙SIERRA SEA部署短期內推售，凍結市場購買力，昨日一手成交相對淡靜，只約20宗，其中中洲置業旗下火炭現樓項目星凱‧堤岸，昨日售出兩伙頂層特色戶，其中一個單位為5座51樓F室，實用面積552方呎，連天台503方呎，成交價1126.08萬元，實呎2.04萬元。中洲置業營銷策劃總監楊聰永表示，項目本月已售出4伙，套現逾5700萬元；項目自2021年開售至今累售1309伙，佔全盤1335逾98%，現尚餘26伙待售。

泛海（0129） 旗下元朗洪水橋滙都系列昨日售出約5伙，泛海執行董事關堡林表示，其中一個單位為第3座2樓B06室，實用491方呎，屬3房間隔，以557.8萬元成交，實呎11,360元。

據悉，買家為內地專才，有感項目交通方便，往來內地與香港方便，決定由租轉買，購入單位自住。整個滙都系列累沽944伙，佔全盤約92%，整個項目尚餘約80伙待售。