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天鑄4房雙套4260萬易手 實蝕近2000萬

【明報專訊】樓市反覆偏軟，二手私人住宅屢蝕讓個案。市場消息稱，何文田天鑄7座中高層D室，實用1576方呎，4房雙套間隔，最新以4260萬元易手，實呎27,030元。據悉，原業主2015年7月以6030.9萬元向發展商一手購入，持貨逾9年半，帳面蝕讓約1770.9萬元或29%，由於發展商當年為買家提供印花稅現金回贈，計算後，實際蝕約1967萬元或32%。

朗城滙1房482萬沽 7年蝕60萬

新界上車盤亦錄蝕讓個案，美聯區域經理王偉健表示，元朗朗城滙3座中層D室新近易手，實用322方呎，1房間隔，原業主早前以500萬元放售，議價後減價18萬元或3.6%、以482萬元易手，實呎14,969元。原業主2018年11月以520.2萬元買入，持貨7年，現帳面蝕讓約38.2萬元或7.3%，若計算交易使費，實際蝕約60萬元或11%。

另市場錄租轉買個案，中原高級資深分區營業經理梁璟華表示，深井碧堤半島最新錄3房單位成交，是2座高層D室，實用808方呎，3房1套房連儲物套房間隔，享海景。原業主去年12月以878萬元放售，放售數月未售出。梁氏稱，有區內租客原計劃購入碧堤半島兩房戶，參觀上述單位後，認為碧堤半島3房戶與市區的兩房價錢很接近，決定購入3房單位自住，議價後減價133萬元或15%，以745萬元易手，實呎9220元。

同類型單位2座高層D室，面積間隔相同，對上一宗成交於去年12月錄得，成交價以848萬元成交，即單位約3個月跌價103萬元或12%。原業主於2004年以389.6萬元購入單位，持貨21年，帳面獲利355.4萬元，單位升值91%。

瑜一．天海69伙今推售

一手市場方面，未有全新盤開售，發展商積極推售新盤貨尾。華懋及港鐵（0066）合作、已屆現樓的何文田站瑜一．天海，於今日以先到先得形式現樓發售69伙，實用由333至591方呎，扣除最高折扣及優惠後，折實價675.58萬至2074.71萬元、折實呎價18,888至35,105元，整批折實均呎2.3萬元。

另清明節長周末，一手市場錄約40宗成交，其中英皇國際（0163）旗下已屆現樓的香港仔澄天售出1伙，單位為23樓B室，實用287方呎，1房間隔，成交價511萬元，實呎17,805元。據悉，澄天2023年底推出至今累售99伙，佔項目單位總體110伙的90%，套現約6.1億元。

[香港地產]

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