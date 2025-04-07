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屯門工廈叫9720萬 兩周減價四成

【明報專訊】美國掀起全球關稅戰，部分本港廠家睇淡後市下，將持有工商物業大幅劈價放售，其中由廠家持有屯門建發街7號怡成工業大廈7至10及12樓LOTS室，總面積約5.4萬方呎，美聯工商助理營業董事陳德倫稱物業正以約9720萬元放售，折合呎價約1800元。

惟值得留意的是，有關物業曾於上月底推出放售，當時放售價高達1.62億元，折合呎價約3000元。換言之，業主在短短兩周內，大幅減價6480萬元或40%。不過，業主早於1996年至2004年先後入市該廈部分物業，並已售出個別單位，故即使減價放售，相信仍獲利甚豐。陳德倫表示，是次放售物業共有4層全層及12A室，另有車位配售，物業間隔方正實用，相比市區工廈，屯門工廈物業價格相對低水，地理位置上，因鄰近深圳灣口岸及香港國際機場，特別適合物流、倉儲及跨境貿易企業進駐。他又稱，上述物業配備完善設施，包括可容納40呎貨櫃的停車場及貨物裝卸平台，滿足物流及工業用家的需求。

葵涌麗晶中心2.3萬呎7590萬放售

另外，美聯工商高級營業經理鄧耀南表示，葵涌和宜合道63至67號麗晶中心A座低層全層工廈，面積約2.3萬方呎，物業可分拆為11,562及11,636方呎兩個獨立單位，現以意向呎價約3300元放售，總價即約7590萬元；意向呎租則約11元，月租即約25.3萬元，而買家或租戶可彈性選擇半層或全層買入及租賃方案。

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