瑜一．天海周四賣35伙 部分單位平半年前兩成

據發展商最新更新價單，當中34伙調低定價由10%至19%，減幅最多、且為今批入場單位，為實用525方呎的2B座3樓B室，兩房梗廚間隔，最新定價1244.3萬元，扣除最高16%直減折扣後，折實價約1045.21萬元，折實實呎19,909元，該單位對上一張價單為去年9月定價1537.1萬元，扣除最高15%直減折扣及8.8萬元「花好月圓」優業優惠後，折實價約1297.7萬元，折實實呎24,719元。換言之單位較約半年前折實價減價約19.5%。

華懋集團銷售總監封海倫表示，項目最新上載銷售安排第9號，定於周四晚上7時以先到先得形式作新一輪現樓銷售，涉及35伙兩房戶，實用426至591方呎，扣除最高折扣及優惠後，折實價1045.21萬至1684.62萬元，折實實呎19,909元至32,113元，折實平均實呎23,979元。整批單位以定價計，市值逾5.1億元。

她又指出，瑜一‧天海昨日首輪現樓銷售，共售出61伙，單日套現逾5.8億元，成交價最高單位為1A座11樓C室，兩房連儲物室單位間隔，實用591方呎，成交價1866.15萬元，實呎31,576元；而最大手買家購入4伙1房單位，成交金額約2936萬元。整個瑜一系列已累售533伙，套現逾86億元。

清明連周末3日假一手沽140伙

另過去3日清明節長假，連同上述瑜一‧天海，一手市場共錄得約140宗成交，泛海（0129）執行董事關堡林指出，旗下洪水橋滙都系列昨單日沽出7伙，3天長假共沽16伙，套現超過7700萬元，成交價介乎439.1萬至571.39萬元，成交單位中包括兩伙連天台特色戶，如第2座12樓A08室，實用448方呎2房戶，附設286平方呎天台，成交價539.84萬元，呎價12,050元。