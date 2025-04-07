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尚悅‧嶺195呎戶243萬沽 6年實蝕三成

【明報專訊】除一手發展商減價賣樓外，二手市場亦錄多宗蝕讓，其中元朗尚悅．嶺一個開放式單位，最新以243萬元售出，成交價為屋苑二手新低，原業主持貨6年料實蝕約110萬元或31%。

美聯物業區域經理翟安暉稱，尚悅．嶺1座中層J室，實用195方呎開放式間隔，原叫價260萬元，以243萬元售出，減價17萬元，實呎12,462元。原業主2019年以339.6萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕讓96.6萬元或28%，若連使費料實蝕約110萬元或31%。

另市場消息指出，大角嘴利奧坊．凱岸1座低層D室，實用197方呎，同為開放式間隔，則以約319萬元售出，實呎16,193元，原業主2018年以約532萬元一手購入，帳面蝕讓213萬元或四成，連使費料實蝕約232萬元或約44%。

星凱．堤岸兩房850萬沽 實蝕一成

此外，火炭星凱．堤岸再錄二手蝕讓成交，位於1座中低層D室，實用462方呎，兩房間隔，最新以約850萬元易手，實呎18,398元，原業主2023年10月以約907萬元一手購入，持貨約1年半帳面蝕讓約57萬元，連使費則料實蝕約100萬元或約11%。

至於十大屋苑方面，中原地產統計，十大屋苑過去兩日周末錄6宗成交，按周回落57.1%，交投重回單位數水平，兼回到5周前的低位，當中零成交屋苑有6個，其中沙田第一城佔3宗成交涉最多，天水圍嘉湖山莊、藍田麗港城、荔枝角美孚新邨則各錄1宗成交。

清明3日長假十大屋苑錄16成交

清明節3日假期計，十大屋苑則共錄16宗成交，其中紅磡黃埔花園佔4宗成交，已是十大屋苑中成交量最多的屋苑。美聯則統計，十大屋苑周末錄約6宗成交，較前周末12宗下跌約50%，連續三個周末錄雙位數情况斷纜，並見9個周末新低，而連同清明節的3天計則錄得約16宗。

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