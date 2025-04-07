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逸濤灣3房則王4.8萬租出 呎租56元

【明報專訊】住宅租務市場交投持續回升，其中西灣河逸濤灣剛錄大額租賃成交。美聯分行高級區域經理周永業表示，逸濤灣冬和軒低層D室，實用860方呎，3房1套連儲物房，為屋苑則王單位，獲同區租客約4.8萬元承租，實用呎租55.8元。業主2012年6月以約1380萬元購入，租金回報約4.2厘。

金融客3.6萬零議價租柏景灣3房

不少從事金融業人士承租西九龍一帶物業。美聯區域經理劉志偉表示，奧運站柏景灣8座中層D室，實用面積約737方呎，3房1套連多用途房間隔，望海景，獲從事金融業人士零議價以月租3.6萬元承租，實用呎租約48.8元。業主2000年8月約434.2萬元一手購入，租金回報約10厘。

此外，元朗Grand YOHO亦錄大額租賃個案。中原地產副區域營業經理王勤學表示，Grand YOHO 3座中層C室，實用面積899方呎，3房1套連儲物房間隔，以月租3.5萬元租出，實用呎租39元。

家庭客3.5萬租Grand YOHO三房

租客為區內分支家庭，業主2017年1441.97萬元一手購入，租金回報約2.9厘。王又稱，屋苑上月錄約12宗租賃成交，平均實用呎租約34元。

港景峰海景兩房2.5萬租出

中原地產副區域營業董事余倫鋒表示，尖沙嘴港景峰1座高層A室，實用面積494方呎，兩房間隔，向西享戲曲中心海景，最新以2.5萬元租出，實用呎租51元。業主2020年2月以約1080萬元購入，持貨約5年，租金回報約2.8厘。

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