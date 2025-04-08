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阿里邵曉鋒7800萬買玫瑰園洋房 上實2408萬購壹嘉兩房連書房 呎價2.7萬

【明報專訊】美國政府宣布對所有貿易伙伴加徵「對等關稅」前，部分豪宅物業屢獲內地豪客承接，其中阿里巴巴（9988）合伙人、現任螞蟻集團執行副總裁邵曉鋒（圖）及相關人士，上月就以7800萬元購入大潭玫瑰園一幢洋房，實呎23,537元，較不足1年前同類單位成交價高約15%。此外，發展商減價沽貨，亦吸引企業入市，其中上實控股（0363）或相關人士以2408萬元購入「賭王」四太梁安琪旗下尚嘉控股發展、已屆現樓的灣仔壹嘉一個大單位。

明報記者

事實上，港島傳統豪宅區首季不乏矚目大額成交（見表）。玫瑰園自2023年9月的「500年一遇」世紀暴雨而捲入僭建風波後，迄今市場只錄得兩宗二手買賣，今次成交的一幢單號屋，實用面積3314方呎，4房連904方呎花園間隔，上月以7800萬元售出，實呎23,537元。資料顯示，新買家包括邵曉鋒等。據螞蟻集團網頁資料，邵曉鋒2005年3月加入阿里巴巴，曾出任阿里巴巴集團網絡安全負責人、淘寶網副總裁、阿里巴巴B2B中國事業部總經理、阿里影業董事長、阿里巴巴集團首席風險官、阿里巴巴集團秘書長、阿里巴巴集團風險委員會主席等職務。

玫瑰園不足一年同類呎價升15%

今次沽貨之原業主，為從事玩具業起家、並投資多個工商物業的永添集團董事總經理邱明德，早於1996年以6620萬元入市，至2015年曾1.5億元內部轉讓，現成交價較29年前帳面升值1180萬元或18%。

玫瑰園對上一宗成交於去年中錄得，當時一幢面積相同的單號洋房，以6800萬元售出，實呎約20,519元，即最新成交呎價較不足1年前高約15%。至於尚嘉控股發展的灣仔壹嘉，一伙實用面積892方呎的33樓A室，兩房一套連書房及工人房間隔，上月以2408萬元售出，實呎約2.7萬元。新買家以上海實業置業有限公司（SIIC Estate Company Limited）作登記，為上實控股旗下子公司。

首季山頂南區33宗成交 按季增一成

另外，美聯首席區域營業董事方富義指出，據該行統計，山頂、南區今年首季共錄約33宗成交，較去年第四季增加約10%，惟成交額則錄得約33億元，按季下跌約35%，呈「量升額跌」格局，相信與豪宅樓價調整，業主叫價偏軟吸引豪宅買家入市有關。

值得留意的是，上月區內錄約18宗成交，較2月約8宗大升約1.25倍，而成交額約23.22億元，較2月約4.57億元大升約4倍，當中一手成交佔3宗，與2月相若；二手交投則錄約15宗，較2月約5宗大升約兩倍。

方又稱，近期環球經濟表現波動，豪宅市場亦相對較敏感，故預期次季區內樓市或呈觀望氣氛，但亦料不乏買家趁機物色優質豪宅筍盤，令「量升額跌」持續。

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