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錦華楊奮彬1700萬蝕沽鴨寮街舖

【明報專訊】市場接連有投資者蝕讓出售商舖物業，其中錦華實業董事長楊奮彬及相關人士最新以1700萬元售出深水埗鴨寮街一地舖，帳面勁蝕逾五成。此外，葵涌商廈K83亦有單位以900萬元售出，原業主持貨約4年，同樣蝕逾一半。

7年勁蝕五成 套現轉投科創領域

美聯旺舖高級營業董事吳錤溱聯指出，深水埗鴨寮街153號地舖，最新以1700萬元易手，舖位面積約768方呎，呎價約22,135元。資料顯示，該舖位原由楊奮彬等於2018年以3480萬元購入，持貨7年，現帳面蝕讓1780萬元或約51%。吳續指出，業主見人工智能（AI）產業及創新科技產業近年正急速發展，故套現並轉投科創領域。

尖沙嘴潮人生命堂900萬購葵涌K83

另資料顯示，葵涌大連排道83號商廈K83，一個面積1319方呎低層19室，上月900萬元易手，呎價約6823元，呎價料為項目新低，原業主為海外註冊公司，2021年4月約1847萬元購入，帳面勁蝕約947萬元或51%。新買家則以THE INCORPORATED TRUSTEES OF THE TSIMSHATSUI SWATOW CHRISTIAN CHURCH作登記，即基督教尖沙嘴潮人生命堂。

此外，凱龍瑞旗下葵涌永基路凱聯溫控智庫正招租，為全港首個全幢全自動化凍倉，第一太平戴維斯副董事總經理暨九龍銷售部主管蕭兆新指出，項目總出租面積208,404方呎，樓高12層，每層面積約17,448至22,939方呎，意向呎租約16元，項目暫租出約三成多樓面。

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