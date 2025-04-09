新地：關稅戰衝擊市場 料減息機會大 SIERRA SEA銷售部署未受影響 料短期開價

明報記者 江俊洋

SIERRA SEA預計今年12月落成，今期涉及781伙，為第二季焦點大盤；雷霆表示，雖然關稅戰衝擊市場，但相信氣氛很快會趨向緩和，美國聯儲局為提振經濟，預計接下來有更大減息空間，令減息周期有機會來得更快、更頻密，為樓市帶來利好因素

項目今期主打1房及兩房戶，亦有提供3房及特色戶。從項目樓書顯示，廚房配套家電以德國品牌西門子為主，包括電磁爐、煤氣爐、洗衣乾衣機，以及BOSCH雪櫃等家電，但可留意是，今期未有提供住宅車位。

Park YOHO Napoli三房招標847萬售出

新地同系新界新盤亦錄得成交，其中元朗錦田已屆現樓的Park YOHO Napoli，新近錄得第21A座11樓B室成交，實用面積718方呎3房間隔，透過招標以847.24萬元售出、實呎1.18萬元；據成交紀錄冊顯示，買家可獲送贈家具。

其他新界新盤亦不乏一手成交；今年2月起開售的嘉里（0683）元朗十八鄉路朗天峰，本月暫錄9宗成交，最新售出1伙「鳳凰樓層」單位（頂層對落一層），為第1A座27樓J室，實用面積311方呎1房間隔，成交價418.2萬元、實呎1.34萬元。

會德豐SEASONS系列累沽1106伙 吸金撲70億

會德豐與港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城SEASONS系列，去年開售至今累售增至1106伙、套現總金額逾68.5億元，最新售出PARK SEASONS第2A座62樓C室，實用面積453方呎兩房間隔，以683萬元售出、實呎逾1.5萬元。

太古地產「前大班」旗下灣仔豪宅今命名

新盤市場不乏大銀碼豪宅交投之際，由太古地產（1972）「前大班」簡基富成立的The Development Studio，旗下灣仔堅尼地道全新豪宅項目，今日公布項目命名。另菱電發展的港島洋房項目薄扶林道138號，定於本周六（12日）早上10時至中午12時，推售3號洋房；實用面積6071方呎、5套房連書房間隔，設花園和私人泳池等。翻查資料，項目提供3座洋房，早於2023年12月上載樓書。