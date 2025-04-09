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瑜一‧天海連沽5伙 3房呎售3.6萬

【明報專訊】市區新盤亦錄不俗銷情，華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一‧天海，昨連沽5伙、吸金逾8265萬元；其中兩伙3房戶招標售出，包括第1A座23樓A室，實用面積968方呎，成交價3509萬元、實呎3.62萬元；另3伙成交單位屬1房戶，包括第1B座3樓實用面積333方呎B室，成交價720萬元、實呎2.16萬元。瑜一系列2023年開售至今累沽538伙，佔全盤844伙近65%，套現逾87億元。

128 WATERLOO中高層兩房呎售4萬

萊蒙（3688）與俊和合作、已屆現樓的窩打老道128 WATERLOO，最新以2122.1萬元售出19樓B室，實用面積522方呎兩房連儲物室，實呎逾4萬元。

另資策（0497）佐敦高臨過去兩日連錄兩宗成交，包括新售出A1座20樓D室，實用面積624方呎3房戶，成交價1534萬元、實呎2.45萬元。

內房五礦地產（0230）油塘蔚藍東岸亦標售兩伙、吸金約2400萬元，其中第1座10樓D室，實用面積845方呎3房間隔，成交價1552萬元，實呎1.83萬元。

香港仔客570萬購澄天1房 助兒上車

港島方面，英皇國際（0163）香港仔現樓澄天，亦連續兩日錄成交，最新以570萬元售出20樓A室、實用面積325方呎1房戶、實呎1.75萬元，買家為同區客，購入單位為協助兒子上車；澄天2023年底開售至今累沽101伙，佔全盤單位總數110伙約92%、套現總金額逾6.2億元。

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