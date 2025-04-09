馬會租利園4.8萬呎樓面 呎租58元

馬會：對事件不作評論

位於跑馬地的馬會行政大樓，樓高約16層，每層逾1萬方呎，據悉馬會有意為整幢大廈開展內部裝修，在不影響日常運作下，馬會將分階段進行裝修，同步與希慎簽訂短期租約，以呎租58元承租利園1期25及26樓、以及利園2期31樓，3層樓面共約4.8萬方呎，租約期為兩年，讓受影響員工作短期辦公室。換言之，若以每月租金約278.4萬元計，估計租金總支出共約6681.6萬元。

租期兩年 料總租金支出6681萬

可留意的是，馬會主席為希慎家族成員利子厚，現為希慎集團非執行董事，馬會承租的相關呎租，屬於市價水平。據悉，選址銅鑼灣利園主要是鄰近行政大樓，方便同事往返馬會總部。就上述消息分別向馬會及希慎查詢，馬會表示不作評論，而希慎方面，至截稿前未有回覆。

另世邦魏理仕表示，雖然今年第一季寫字樓租賃勢頭改善，總租賃量為85.53萬方呎樓面，惟本港淨吸納量連續第二個季度為負數，達負24.94萬方呎，連同新供增供應32.81萬方呎計，令整體商廈空置率上升0.6個百分點，達到歷史新高的17.5%，推算相當於約1560萬方呎空置面積。

整體商廈空置率17.5%創新高

世邦魏理仕香港顧問及交易服務執行董事兼主管馮慧詩表示，寫字樓租賃情况從去年第四季已改善，主要受搬遷及整合活動所推動。由於現時租金較低，以及市場有更多選擇，令部分租戶決定從非甲級商廈升級，預計短期內寫字樓租金仍具吸引力。