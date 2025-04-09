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內地評級機構高層1.98億購遠金萬呎樓面

【明報專訊】雖然本港商廈價值較樓市高峰期大跌，但仍有投資者趁機入市；其中內地評級機構中誠信集團創始人及董事長毛振華，上月以1.98億元、呎價約1.83萬元，向紀惠集團購入金鐘遠東金融中心全層單位，相關成交呎價，較同廈7年前高位大跌七成。

呎價1.8萬 較同廈7年前高位平七成

上述物業為遠東金融中心39樓，面積約10,800方呎，早前以1.98億元售出、呎價約1.83萬元，新買家以Vastness Investment Company Limited作登記，公司董事包括毛振華等，公司股東包括中誠信國際控股有限公司。物業由紀惠於2007年約1.15億元購入，帳面升值約8300萬元或72％。

資料顯示，該廈對上高層成交為33樓，由永倫於2018年6.6億元購入，呎價約6.11萬元，意味現時成交呎價，較高位跌4.28萬元或70％。

事實上，毛振華去年8月亦曾「平執」港島中半山御花園一伙蝕讓貨，為御花園第2座低層單位，實用面積2072方呎，4房間隔，連車位作價6000萬元、實呎2.89萬元；原業主2018年3月以6800萬元買入，持貨6年，帳面蝕800萬元或12%，連使費料實蝕逾1200萬元、實際蝕幅料約18%。

葵涌酒店放售涉583間房 市值14億

另世邦魏理仕香港資本市場部高級董事吳松基表示，已故「舖王」鄧成波的家族成員持有葵涌悅品酒店‧荃灣，以招標形式放售，6月19日截標；物業樓高30層，於2018年完成物業翻新開業，總面積約29.3萬方呎，設有583間客房。物業市值約13.8億元，意味平均各房間約236萬餘元，呎價約4711元。

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