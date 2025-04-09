AUSTINE PLACE兩房1155萬沽 內地背景業主料輸逾五成

瓏璽海景兩房售1318萬 業主蝕6%

利嘉閣高級聯席董事甘尚德表示，奧運站瓏璽第6B座高層B室，實用面積666方呎兩房1套間隔，望避風塘海景，議價後減182萬元或12%，以1318萬元易手、實呎1.97萬元；原業主2011年以1332.2萬元一手購入，持貨14年，帳面蝕逾14萬元或約1%，連使費有可能實蝕約77萬元或6%。

此外，利嘉閣聯席董事吳玉蘭表示，鰂魚涌康怡花園D座高層13室，實用面積596方呎3房間隔、望山景，以640萬元略低於市價成交、實呎1.07萬元；原業主早於1984年以約48.74萬元買入，持貨逾40年，帳面獲利逾591萬元或12倍。

金獅兩房343萬沽 業主短炒賺9%

另一方面，新界細價樓不乏短炒獲利個案。資料顯示，大圍上車屋苑金獅花園2期F座中層6室，實用面積336方呎兩房間隔，以343萬元成交、實呎10,208元；原業主去年11月以308萬元購入，當時成交實呎9167元，為屋苑約3年來次低，現持貨約4個多月，帳面賺35萬元或11%，料扣除使費後仍賺約28萬元或9%。

元朗周一連錄6宗二手成交

中原副區域營業經理王勤學表示，元朗區於周一「股災日」連錄6宗二手買賣，其中尚柏中層E室，實用面積285方呎1房戶，以283.8萬元沽出、實呎9958元；原業主去年10月以267.7萬元一手買入，持貨約半年，帳面賺逾16萬元或6%，料扣除雜費仍賺13萬元或5%。