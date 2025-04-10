希慎擬拆售竹林苑 意向呎價1.8萬起 先推兩座涉120伙 堅尼地道約40年樓原作收租

綜合代理及希慎網頁資料，竹林苑1985年落成，樓齡約40年，一直由希慎持有收租，整個項目由6幢住宅大樓組成，共提供345伙，實用面積約730至4804方呎，採1房至6房間隔。據代理消息稱，希慎今次拆售單位，位於第74及82座，共涉約120伙，其中74座拆售之單位，實用1442至1487方呎，屬屋苑內的「細三房」一套單位。代理又稱，由於該座景觀稍遜，故叫價較相宜，有指最低層意向實呎約1.83萬元，10樓以上中低層單位，實呎約2.08萬至2.16萬元水平，換言之，今批單位入場費即2600多萬元。

頂層複式戶意向呎價約5萬

至於另一座拆售之座數為82座，面積較74座單位稍大，實用約2114至2192方呎，設3房1套及4房1套戶型，該座意向呎價較74座略高，最低層意向實呎約2.05萬元，中低層約2.3萬元，中高層單位約2.5萬元水平。另消息稱，發展商亦開放該座一個頂層複式單位予代理參觀，為82座28、29樓02室，實用2784方呎，有指意向呎價約5萬元，即總價約1.4億元水平。

8年前批重建5幢住宅 涉69萬呎樓面

就上述市場消息，本報多次向希慎方面查詢，惟至截稿前未獲回覆。值得一提的是，希慎過往有計劃重建竹林苑，項目2017年時就曾獲屋宇署批出建築圖則，可重建成5幢32至36層高（全在7層基座之上）住宅物業，涉及住宅樓面69萬方呎。

事實上，希慎過往被稱為銅鑼灣大地主，多年來一直持有區內多個收租商業物業，但近年亦與其他發展商合作發展住宅項目，如恒地（0012）2021年投得的市建局土瓜灣庇利街/榮光街市建局項目，希慎及帝國及後亦入股，當中希慎以20.63億元入股25%，連同建築費，料將投資30.47億元，項目將提供逾1200伙，部分期數最快今年推出。此外，2016年與香港興業（0480）以33.93億元投得大埔露輝路項目，現已發展成林海山城，該盤昨透過招標售出第9座1樓C室、實用1596方呎4房3套間隔，成交價2282.3萬元、實呎1.43萬元，買家成交期90日，為林海山城本月首宗成交，項目共提供262伙，暫累沽超過110伙，套現約27億元。

明報記者