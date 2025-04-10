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堅尼地道33號最快下月現樓推涉69伙

【明報專訊】正當希慎（0014）計劃拆售收租多年的東半山堅尼地道竹林苑之際，由前太古大班簡基富（Keith Kerr）成立的The Development Studio（TDS），與富合置業合作的堅尼地道33號，鄰近竹林苑，提供69伙，項目已獲入伙紙，料下月上載樓書及以現樓推售。發展商又稱，項目定價將參考東半山及中半山一帶物業，其中3房及特色戶會以招標形式推售，另集團短期將推出淺水灣道125號豪宅項目。

TDS主席簡基富表示，不會預測今年本港樓價及交投量，又稱目前評論關稅戰對本港樓市影響屬言之過早，但指出今年首季樓市交投量有增加，為樓價起到支持作用，而地產市道過去多年經歷不同變化，近期股市波動屬短期影響，而地產市場應以長線投資為目標。堅尼地道33號提供69伙1房至3房分層戶，及2伙頂層連平台特色戶，由於屬重建舊契項目，故毋須申請預售樓花同意書。

SIERRA SEA擬下周推 首批料涉157伙

此外，新世界（0017）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸滶晨，樓花期約20個月，示範單位等準備工作已進入最後階段，部署短期登場。至於同系的北角皇都，1月至今累沽307伙，佔全盤388伙近80%，套現逾34億元。

市區超級豪宅仍錄成交，嘉里（0688）九龍半山龍駒道緹外，錄得第1座5樓A室分層大戶，實用4253方呎、4房4套房連雙工人房間隔，連車位以2.275億元售出、實呎近5.35萬元，為項目本月首宗成交。

天瀧3359萬售3房戶 呎價逾3.3萬

恒地（0012）牽頭發展的啟德跑道區天瀧，以3359萬元售出7座11樓A室，實用1002方呎的3房1套戶，呎價33,523元。另華懋及港鐵（0066）合作發展、已屆現樓的何文田站瑜一‧天海，今晚推售35伙兩房單位前，據悉有內地專業人士以2074.71萬元購入第1A座27樓C室，實用591方呎兩房戶，呎價逾3.5萬元。

此外，新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA，昨日再開放多兩個示範單位，最快下周開價，首批單位不少於157伙。新地副董事總經理雷霆認為，關稅戰對市場影響已有所緩和，估計今季新盤交投將較首季更暢旺。

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