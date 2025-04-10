M&G英卓投資管理Andrew Chorlton：英政策穩定可預期 樓價續跑贏

過去100多年英國及美國先後是全球最大經濟體，兩國向來政經關係緊密，例如2022年至2023年期間英倫銀行亦曾與聯儲局一樣大幅加息，去年下半年開始同步減息。不過，值得注意的是，美國標普Case-Shiller二十大城市樓價指數去年7月已於335.83點見頂，跟着半年在高位橫行偏軟，最新數據為今年1月報332.56點，作為比較，Halifax樓價指數反映的英國整體平均樓價今年2月創歷史新高298,274英鎊後，即使3月為296,699英鎊（見圖）按月下跌0.5%，惟按季及按年仍分別上升0.5%及2.8%，可見期內英國樓價跑贏美國樓價，屬多年來罕見。

英上月平均樓價按年仍升2.8%

本身是英國人、亦曾在美國工作及生活近12年的M&G英卓投資管理Andrew Chorlton近日接受專訪，回應記者的提問時分析了英國及美國樓市近况。

Chorlton首先表示，除了英國定息住宅按揭年期普遍較美國短外，英國樓市與美國樓市另一重大不同之處是稅制：「美國住宅業主往往傾向長期持有，原因是若要樓換樓的話，賣出舊樓獲利後需要繳付資本增值稅，而英國自住物業則不存在此情况。」

本欄在上月20日指出，貿易戰陰霾持續，拖累美國股市近周顯著調整，市場正關注當地經濟基本面有否變壞，而當日見報訪問本身是美國人、在當地工作及居住的駿利亨德森投資美國固定收益主管兼投資組合經理Greg Wilensky表示，目前美國工人時薪按年增長率仍逾4%，高於通脹率，對消費及置業需求均帶來支持，而且大城市住宅市場現仍處於供不應求狀况，這亦有利當地樓價。Wilensky當時又認為，假如美國勞工市場轉弱，聯儲局有可觀的減息空間，而減息對當地樓市及債市均屬正面。

料英倫銀行續減息 提升置業者信心

Chorlton指出，雖然英國像美國一樣，大城市住宅市場往往供不應求，但近年英國工人時薪增長率不及美國強勁，因此，英國樓價表現亦遜於美國。

向前望的話，Chorlton認為，英倫銀行由去年8月開始把基準利率由5.25厘減0.75厘至目前的4.5厘，在可見將來仍會繼續減息，這對當地樓市實屬正面，他稱：「英國利率過去大半年已經由高位回落一些，我覺得假如英國通脹繼續受控的話，利率會繼續回落，這會提升置業者的信心。」

施紀賢去年中勝出英國大選出任首相後，表現備受好評，M&G英卓投資管理股票、多元資產及可持續發展首席投資總監Fabiana Fedeli早前接受訪問時表示，施紀賢很重視商界對施政的建議，多次親身與商界領袖會面聽取意見。Chorlton在是次訪問中指出，施紀賢上任以來表現理想，料未來幾年仍可繼續執政，日後政策料屬穩定及可以預期，這對當地經濟、樓市及債市均屬正面。

施紀賢料續任英揆數年 利好經濟樓市債市

不過，Chorlton亦指出，目前英國樓價對比當地居民購買力已屬較高，故他並不預期樓價短期會明顯上升。

Chorlton續說，雖然英倫銀行減息有利當地國債表現，但值得注意的是，英國政府未來新發行的國債金額將上升以應付與日俱增的開支，換言之，英國國債供應將會增加，而英鎊並非美元一樣屬全球儲備貨幣，故英國政府發行的國債需要與德國及澳洲等發達國家國債競爭，因此英國政府除了需要嚴守財政紀律外，或亦須提高國債孳息率以提升吸引力，故該行目前對英國國債評級為「中性」。

明報記者 葉創成

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