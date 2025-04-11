瑧蓺開放式戶475萬沽 原業主4年實蝕近三成

此外，瑧蓺另一位於中層兩房戶，實用面積462方呎，以870萬元易手，呎價約18,831元。原業主2018年約1353.5萬元一手買入，持貨約7年帳蝕483.5萬元或36%，連使費料實蝕540萬元或40%。

另外，中原高級分行經理鍾家豪指出，旺角麥花臣匯1A座中層E室，實用面積636方呎，兩房1套間隔，望開揚市景，以953萬元沽出，實呎14,984元，為屋苑成交呎價首失守1.5萬元大關。原業主2016年9月1169.3萬元一手購入，持貨逾8年半帳面蝕讓216.3萬元或18%，連使費料實蝕約270萬元或23%。

映灣園極低層兩房468萬沽 5年實蝕25%

東涌映灣園新錄兩房新低價成交。資料顯示，東涌映灣園3座極低層E室，實用面積518方呎兩房戶、望山景，以468萬元易手、實呎9035元，料為屋苑約3年來成交價新低；原業主2020年11月590萬元購入，持貨不足5年帳面蝕122萬元或21%，連使費料實蝕約150萬元或25%。

元朗首10日40宗成交 較上月同期增三成

不過，新界不少上車屋苑二手交投轉趨活躍，中原副區域營業經理王勤學表示，元朗本月首10日暫錄約40宗二手成交，較上月同期升約三成，其中朗城滙5座低層B室，實用面積496方呎，兩房間隔，以640萬元易手，實呎12,903元。原業主於2019年735.3萬元一手購入，帳面蝕95.3萬元或13%，連使費料實蝕約130萬元或18%。