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駱克道382號商廈 3.98億損手價放售

【明報專訊】再有投資者放售商業物業，世邦魏理仕獲委任放售灣仔駱克道382號5樓至頂層商業部分，將以私人協商方式連現有租約出售，物業更包括大廈命名權及管理權、外牆巨型廣告牌出售，參考價3.98億元，以總面積47,349方呎，呎價8405元。

代理資料指出，物業5至15樓為商業樓層，16樓至頂層已分間為52間辦公室，2023年完成翻新大堂、電梯、公共空間及系統規格。據悉，原業主為活星地產集團創辦人李耀湘或相關人士，李氏等於2021至2023年間斥逾4.38億元分階段購入單位。換言之，目前意向價較購入價低4100萬元或約9%。

林少釵7388萬沽新銀大廈全層

翻查資料，李耀湘等近年低調放售大碼商廈物業，部分需要蝕讓離場，如去年8月沽出美國銀行中心中高層04至07及13室，面積6632方呎，據悉連租約以1.21億元沽出，呎價1.82萬元。李氏2020年以約1.45億元向美國商會購入，帳蝕約2400萬元或17%。

另市場消息指出，灣仔新銀集團大廈中高層全層，面積7388方呎，連租約以呎價1萬元易手，成交價7388萬元。據悉，全層單位以呎租31元、即約23萬元租出，租約期至明年10月，即買家可享3.7厘租金回報。資料顯示，上述物業由從事塑膠產品等業務的資深投資者林少釵（LAM, SIU CHAI）等持有，林氏2010年9月7092.48萬元購入，持貨逾14年，帳面獲利295.52萬元或4.2%。

投資者短炒豪苑車位 3個月賺150萬

此外，有投資者短炒車位，3個月極速賺約150萬元。資料顯示，原由資深投資者譚伯榮持有的黃大仙豪苑車位，去年12月拆售，獲一組投資者掃入一籃子車位，購入價約80萬至100萬元。該組投資者上月再拆售，最少售出9個位於2樓的車位，售價由92萬至133萬元，共套現910萬元，以購入價涉約760萬元計，持貨3個月帳賺約150萬元或19%。

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