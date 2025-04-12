CCL按周再升0.06% 未反映關稅戰影響

三周累升1.5% 今年仍跌0.54%

楊明儀又稱，本周CCL主要反映3月19日恒生指數重上24,000點並創逾3年新高、以及3月20日美國聯儲局及本港主要銀行維持利率不變當周市况。惟4月初中美貿易戰升級，環球股市大幅波動，中美局勢緊張，二手成交轉慢，對本地樓價構成下行壓力。

事實上，CCL仍處於逾8年半低位，在2016年9月中水平徘徊。指數較去年9月首次減息前135.86點低位升0.77%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.45%，較2024年3月「撤辣」前的低位143.02點跌4.28%。4月7日全球股市經歷「黑色星期一」，4月9日美國與中國互相加徵關稅，4月10日何文田瑜一‧天海推售35伙，對本地二手樓價影響將於2025年5月上旬公布的CCL才開始反映。

周末二手預約睇樓量近四周新低

另外，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，市場尚在消化關稅變動對經濟的實質影響，市民對於不明朗的前景均抱持觀望態度，紛紛放慢置業腳步，令指標屋苑周末預約睇樓量受壓。根據利嘉閣地產研究部數據估算，全港50個指標屋苑共錄1095組客戶於周末預約睇樓，較上周末的1135組下跌3.5%外，為近四周新低。