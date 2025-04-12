Blue Coast II本月開齋 3房1935萬沽

#LYOS餘貨推「呼吸Plan」促銷

長實同系洪水橋#LYOS，自2021年底開售至今累沽312伙、套現逾19億元，現餘小量花園複式戶及約10伙開放式至兩房分層戶待售。為加快清貨，長實推出九成一按，買家可獲取最高為成交金額90%之一按，按揭年期兩年，其間毋須入息證明及通過壓力測試，即俗稱的「呼吸Plan」，而買方須於提取第一按揭後首23個月，每個月償還指定金額之部分本金，介乎3500元（開放式戶）至5800元（兩房戶）。

另洪水橋同區、泛海（0129）發展的滙都，2023年7月開售至今累沽963伙，佔單位總數1025伙近94%，現餘62伙待沽；發展商表示，項目預計關鍵日期為今年6月，預料取得滿意紙後，隨即安排買家收樓。

至於早前劈價三成促銷的碧桂園（2007）九龍城瓏碧，亦錄本月首宗成交，以538.3萬元售出17樓F室，為實用面積285方呎1房戶、實呎1.88萬元。

傲瀧撻訂重售戶3913萬沽 低5年前四成

其他成交方面，新世界西貢清水灣傲瀧，早前連錄數宗撻大訂後，劈價兩成至逾四成重售單位，昨新售出第1座5樓A室，實用面積1945方呎4房戶，成交價3912.8萬元、實呎2.01萬元，買家成交期180日。

上述單位曾於2020年8月以6521.4萬元售出，原買家當時選用4年特長成交期，惟本月初撻大訂，已支付的10%訂金涉約652萬元料遭沒收；是次新成交價，較約5年前低2608萬元或40%。

新地（0016）馬鞍山雲海別墅，新錄Violet Avenue 8號別墅交易告吹，屬實用面積2847方呎3房設計、連820方呎花園等，買家原於2019年底以7156.78萬元購入，當時使用4年特長成交期，惟成交紀錄冊顯示買家已終止合約，已支付的17%訂金遭沒收，料涉1216萬元。