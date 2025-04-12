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沙田石門京瑞廣場舖 獲富途證券12萬承租

【明報專訊】繼早前以月租約140萬元租用銅鑼灣羅素街逾7000方呎的地舖後，富途證券轉戰新界區，新近租用沙田石門一個722方呎的地舖，月租12萬元，換言之，不足一周內連租兩舖，致力拓展業務。

資料顯示，石門安群街3號京瑞廣場1期地下G09A舖，面積約722呎，獲富途證券承租，租期由本月起至2028年3月底共3年，業主原以月租18萬元放租，議價後減租6萬元或33%、以月租12萬元租出，呎租約166元，3年租金支出共432萬元，另富途有優先續租權。

據悉，上述商舖G09舖原為1933方呎，上手租客為餐廳，於2022年初起租用3年，月租29萬元、呎租150元，今年租約期滿離場。業主隨後將商舖「一分為三」，率先獲富途承租G09A舖，若以呎租計，富途呎租較餐廳高約11%。

鄧成波家族3157萬蝕沽尖沙嘴舖

翻查資料，富途早前以月租約140萬元租用銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心地下A、B、C舖及1樓約7100方呎複式巨舖，即前變形金剛主題餐廳旗艦店，換言之不足一周內連租兩舖擴充。據富途網頁顯示，連同上述新租用的商舖，該公司最少已有6間實體店，分別位於尖沙嘴彌敦道、旺角亞皆老街、銅鑼灣羅素街（共兩間）及荃灣沙嘴道等。

由「舖王」鄧成波家族持有的尖沙嘴彌敦道81號喜利大廈地庫，面積約6210方呎，上月底以3157萬元易手，呎價5084元，公司買家為細妹姐飲食有限公司，屬中式小廚餐廳。鄧氏家族於2016年11月以6200萬元購入，持貨8年，帳蝕約3043萬元或49%。

另觀塘康寧道70號地下B舖，面積約800方呎，上月以1500萬元易手，呎價約1.88萬元。原業主2011年3月以1900萬元購入，持貨約14年，帳面蝕約400萬元或21%。此外，資料顯示，星星地產（1560）旗下元朗雨後，上月低調出售項目共28個車位，共4309萬元，即每個車位平均價為154萬元。

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