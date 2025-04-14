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混凝土廠停運 蔚藍東岸擬提價最少10% 五礦：有利外區客重新留意油塘新盤

【明報專訊】昔日為東九龍工業重鎮的油塘，近年致力轉型為新興住宅社區，而區內有混凝土廠於4月起停止運作，並將安排工程承辦商清拆工廠部件之際，內房五礦地產（0230）香港營銷及市務總監黃少鴻接受訪問指出，混凝土廠停運，對改善油塘區內空氣質素、起居環境均具正面影響，公司旗下已屆現樓的蔚藍東岸，目前待售餘貨以3房和4房大單位為主，多數享有維港海景，將具10%至15%加價空間，個別特色大戶目標呎價，望可挑戰5萬元。

明報記者 林可為

對油塘混凝土廠4月起停止運作，黃少鴻認為，屬油塘社區發展的新里程碑，對區內私宅及資助房屋居民等持份者，都屬於正面信息，意味區內空氣質素、噪音及交通擠塞等問題，將獲進一步優化改善，亦有利外區客重新留意區內的私宅新盤。

黃少鴻：空氣質素噪音問題將獲改善

作為五礦地產進軍香港住宅市場頭炮的蔚藍東岸，自2020年底開售至今累積沽約458伙，佔全盤單位總數688伙的67%，套現總金額約42億元，平均成交實呎約為1.98萬元（個別最高約2.7萬元），其中逾兩成買家，屬姓名採用普通話拼音的人士。黃少鴻表示，項目已於2024年初落成入伙，大部分買家均已收樓，對交樓質素亦表滿意。

餘貨呎價料上望2.2萬至2.3萬

至於項目約230伙待售餘貨，除包括8伙實用1600餘至2100餘方呎、連平台或天台特色大戶外，其餘多屬實用面積介乎680至1300餘方呎、主要分佈於臨海第1、2座的3房及4房標準單位，亦有為數不多的開放式至兩房戶餘貨。

銷售部署方面，隨混凝土廠停止運作，蔚藍東岸的外圍環境、部分單位的景觀，勢將進一步獲改善，黃透露，餘貨將有10%至15%提價空間，如以近期成交實呎約2.01萬元計，意味目標呎價將上調到2.2萬至2.3萬餘元。

8伙特色戶部署下半年招標

至於8個特色大戶，部署下半年推出招標，個別單位如第1座頂層25樓A室，實用面積2034方呎4房間隔、另連天台和平台，屬位處前排的臨海大戶，賣點是大廳與房的橫向總長度，接近27米（約89呎），屬於項目「樓王」，目標呎價5萬元，料可締造項目最高成交呎價紀錄。黃少鴻透露，蔚藍東岸全部200多伙餘貨總市值估計近50億元。

蔚藍東岸為五礦地產目前在本港唯一的住宅發展項目，黃表示，公司只要「計到數」，會繼續物色合適地皮作可持續發展，對北部都會區可供發展的地塊亦會多加留意。

[發展商專訪]

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