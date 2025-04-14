關稅戰打擊 工商物業本月交投料挫三成

分析：不明朗因素6月底前未消除

中原（工商舖）董事總經理潘志明認為，雖然3月工商物業市况不俗，但近期環球關稅戰升溫，影響港股表現，短期內投資氣氛勢將被削弱，本月工商舖買賣交投將受壓。

4月成交額料跌兩成至不足40億

他預計，4月工商舖成交宗數，將按月下跌約30%或以上、料跌至約263宗；同期成交額預料亦將跌約20%、至逾38億元水平，估計不明朗因素在6月底前仍未消除。

不過，3月工商舖市場交投不俗，期內錄約376宗成交，按月升29.7%；同期成交額錄約47.84億元，按月增逾16億元或51%、按年則回落逾22億元或32%，相信是由於去年同期新世界（0017），以約40.2億元沽出荃灣愉景新城大型商場D‧PARK，令成交金額基數差距擴大所致。

上月寫字樓買賣量價齊升

上月以寫字樓買賣表現最標青，期內錄約86宗成交，按月增29宗或約51%、按年亦升54宗或近1.7倍；同期成交額錄約16.58億元，按月升逾一倍、按年亦增約54%。

上月矚目成交，包括紀惠集團沽出金鐘遠東金融中心39樓全層，面積約1.08萬方呎，成交價約1.94億元、呎價約1.8萬元。

工廈方面，上月錄約228宗買賣成交，按月、按年分別增約21%及75%，同期成交額錄16.56億元，按月、按年分別增約12%及逾一倍。

商舖方面，上月錄約62宗買賣成交，按月、按年分別上升逾37%及51%；同期成交額錄14.71億元，按月增約65%，但按年挫近72%，期內華置（0127）行政總裁陳凱韻沽出灣仔莊士敦道20至26號地下1號舖，面積約8110方呎，成交價約1.28億元、呎價約1.57萬元。

另美聯工商助理營業董事譚樹青表示，該行獲委託代理，同步放租、放售新蒲崗六合街六合工業大廈中層單位，面積約1.07萬方呎，業主意向呎價約4200元，即意向價約4503萬元，加配兩個車位，單位內部裝修為半倉半寫字樓，料可滿足有倉儲及寫字樓需要的商戶。