一手周末兩日成交50宗 按周挫55%

太子道西233號4房售2283萬

預計日內公布旗下西貢西沙SIERRA SEA開價的新地（0016），同系與會德豐合作的何文田豪宅太子道西233號，招標售出15樓C室，實用面積966方呎4房戶，成交價2283萬元、實呎逾2.36萬元，為項目本月第二宗成交。

瑜一‧天海周末沽4伙兩房 吸金5160萬

至於其他九龍區新盤成交，以現樓推售、華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一‧天海，周末兩日沽出4伙兩房單位、套現超過5160萬元，包括第2B座12樓及16樓B室，實用面積均為525方呎，分別以1249.84萬及1218.84萬元售出，呎價均逾2.3萬元；整個瑜一系列自2023年開售至今累沽557伙，佔單位總數844伙的66%，套現近90億元。

啟德跑道區、由華潤置地（海外）及保利（0119）合作發展的澐璟，昨連沽兩伙兩房戶、套現約2180萬元，包括第3B座8樓B室，實用面積526方呎，作價1102.8萬元、實呎近2.1萬元。同區新世界（0017） 牽頭的柏蔚森系列，以653.9萬元售出第3座5樓D室，實用面積396方呎兩房間隔、實呎1.65萬元，項目自去年推售至今累沽548伙，套現37.5億元。

傲華一房連平台戶556萬沽

另協成行發展、已屆現樓的筲箕灣傲華，最新標售兩伙平台特色戶，包括以555.6萬元售出3樓H室，實用面積246方呎1房連平台戶、實呎2.25萬元。

滙都累售967伙 佔全盤94%單位

新界盤去貨速度亦不弱，泛海（0129）旗下接近現樓的洪水橋滙都系列，周末兩日累沽4伙、吸金逾1970萬元，其中第3座3樓B06室，實用面積491方呎3房戶，成交價560.53萬元、實呎1.14萬元，全盤累售967伙，佔全盤1025伙逾94%。

另外，旭日屯門青山公路青山灣段黃金海灣，過去兩日亦連售4伙，其中第2期珀岸，新錄第1B座12樓E室成交，實用面積460方呎兩房戶，成交價561.9萬元、實呎1.22萬元。