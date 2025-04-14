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荃錦兩房租約完結售473萬 14年升值58%

【明報專訊】股市波動雖令樓市觀望氣氛較濃，但部分用家依然入市；中原高級分行經理黃詩榮表示，樓齡近40年的荃灣荃錦中心，第2座低層E室，實用面積436方呎兩房戶，單位早前有租客入住，原業主已開價498萬元放盤，直至最近租約完結交吉，正式開放單位予準買家睇樓的首日，獲上車客睇樓後還價，以473萬元成交、實呎10,849元，即減價25萬元或5%；原業主2011年以299.8萬元買入，持貨約14年，帳面賺逾173萬元或58%。

此外，根據中原統計，過去周末兩日十大屋苑約錄得6宗成交，按周持平，零成交5個屋苑，包括鰂魚涌康怡花園、紅磡黃埔花園、沙田第一城、天水圍嘉湖山莊及東涌映灣園，換言之，新界三大屋苑皆「吞蛋」。

首都兩房578萬易手 業主料損手3.5%

另一邊廂，將軍澳日出康城接連錄得蝕讓成交；香港置業首席分區董事劉浩勤稱，日出康城首都第2座高層左翼C室，實用面積518方呎兩房戶，放盤逾1年後以578萬元易手、實呎11,158元；原業主2016年以570萬元購入，帳面微賺8萬元或1.4%，若連使費估計倒蝕約20萬元或約3.5%。

中原高級分行經理關偉豪表示，日出康城同區半新盤GRAND MARINI，屋苑第2B座中層B室，實用面積522方呎兩房間隔，以665萬元沽出、實呎12,739元；原業主2019年以約745萬元一手購入，持貨約5年半，帳面蝕約80萬元或11%，連使費計有可能實蝕約122萬元或16%。

OCEAN MARINI 兩房租1.82萬 呎租39元

不過，MARINI系列租務表現卻不俗；利嘉閣聯席市務董事林靖羲表示，OCEAN MARINI 第1A座中層D室，實用面積472方呎兩房連開放式廚房設計，業主叫租1.88萬元，議價後減600元或3%，以1.82萬元租出、實用呎租約39元，據悉新租客原居於港島，在鰂魚涌區工作；業主則於2020年以約778.8萬元購入，享租金回報約2.8厘。

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