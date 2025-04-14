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KOKO HILLS洋溢意式氛圍 近港鐵站

【明報專訊】東九龍發展成熟，會德豐地產旗下、鄰近港鐵藍田站的KOKO HILLS系列，第3期目前已屬現樓；KOKO ROSSO（3A期） 、KOKO MARE（3B期）均主打一房及兩房單位，屋苑設計意念以北意大利靜謐愜意度假生活為主題，為近年較少見、以擁有海景為賣點的市區全新大型屋苑。

明報記者 趙頌明

攝影 曾憲宗

KOKO HILLS屋苑所屬地段，過往曾為茶果嶺高嶺土礦場一部分，現今已發展為新派大型屋苑，賣點之一是不少向南單位可享維港海景。另外，屋苑距離港鐵藍田站約5分鐘步程，位置亦自成一國；屋苑以意大利的愜意氛圍為設計主調，洋溢南歐悠閒感覺。

已屆現樓 享維港海景

KOKO MARE為KOKO HILLS系列的壓軸一期，提供兩幢（第8、9座），共設444伙，單位實用面積由310至1078方呎，主打一至兩房單位。今期位處單邊位置，地理上更加臨海，景觀更開揚，估計逾六成單位可享維港及油塘灣海景。

主人房具足夠活動空間

今次介紹的KOKO MARE第9座18樓A室現樓示範單位，實用面積529方呎，兩房及梗廚間隔，另設38方呎「三合一」大露台，營造出更寬敞舒適的戶外空間，讓戶主和家人可飽覽維港海岸景觀及園林池景。客飯廳間隔分明，以長形開則，飯廳可容納一張4人圓餐桌；睡房及浴室以走廊連接，主人房除可放置雙人牀，亦具足夠空間擺放牀頭櫃及衣櫃；另一睡房就設有廣角大窗，同享海景景致。

單位採用梗廚設計，設窗戶確保空氣流暢，並採用曲尺形工作台面，為戶主提供更多料理空間；配套電器選用德國品牌西門子雪櫃、洗衣乾衣機、蒸焗爐等。

至於第3A期KOKO ROSSO，同樣提供兩幢（第6、7座），共設392伙，單位實用面積268至988方呎，提供1房至3房戶型；另設連平台、天台等特色戶，同樣主打一房至兩房單位。

部分單位大廳與房同坐向

至於KOKO ROSSO第6座22樓B室現樓示範單位，實用面積468方呎，屬兩房開放式廚房設計，亦設38方呎「三合一」露台，大廳和房間相同坐向、前臨維港，可欣賞維港璀璨煙花景致。客飯廳方正實用，方便擺放家俬；開放式廚房配合北意大利Wine & Dine主題，櫥櫃加入古銅色金屬邊飾面，設計優雅時尚。

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