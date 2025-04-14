關稅戰陰霾 麗城3房呎售8741元

明報記者 趙頌明

上車客500萬購入 單位18年升值兩倍

中原副區域營業董事余俊文表示，麗城花園2期第7座中層G室，屬實用572方呎3房間隔，享園景及少海景，以500萬元易手、實呎8741元，新買家為外區上車客。

原業主於2007年8月以167萬元買入，持貨近18年，帳面獲利333萬元，單位期內升值近兩倍。

海之戀．愛炫美兩房減價3.5% 820萬沽

荃灣半新盤則新錄二手蝕讓；利嘉閣分行經理李曉敏表示，海之戀．愛炫美第3C座中層C室，實用531方呎兩房連梗廚設計，可望海景，原業主以850萬元放售，議價後減價30萬元或3.5%，以820萬元成交、實呎15,443元，新買家為外區客；原業主於2022年以約1020萬元購入，持貨近3年，帳面蝕約200萬元或20%，連使費料實蝕約257萬元或25%。

另一邊廂，受惠《財政預算案》減上車盤印花稅措施，美聯高級分區營業經理楊震霆表示，沙田河畔花園E座中層07室，實用242方呎兩房間隔，望樓景為主，原業主以365萬元放盤後，獲新買家洽詢，經議價後減價約17萬元或5%、以348萬元成交、實呎14,380元。

原業主2015年383萬元購入，持貨約10年，帳面蝕約35萬元或9%，連使費計料實蝕約51萬元或13%。

美孚兩房620萬易手 35年升值5倍

東涌指標屋苑映灣園，亦新錄低價成交。資料顯示，映灣園第3座極低層E室，實用518方呎兩房單位、望山景，以468萬元易手、實呎9035元，料為屋苑約3年來新低成交價；原業主於2020年以590萬元購入，持貨不足5年，帳面蝕近122萬元或21%，連使費有可能實蝕約150萬元或25%。

市區方面，美聯首席區域營業董事張曉盈表示，荔枝角老牌屋苑美孚新邨交投保持穩健，其中8期百老匯街118號高層A室，實用674方呎兩房間隔，以620萬元易手、實呎9199元；原業主於1990年以約102.8萬元購入物業，持貨約35年，帳面賺逾517萬元或約5倍。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]