moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

關稅戰陰霾 麗城3房呎售8741元

【明報專訊】市場關注環球關稅戰發展，加上股市波動影響買家入市情緒，荃灣老牌屋苑麗城花園，於4月初清明節3日長假連錄3宗成交，近日隨關稅戰升溫，準買家變得觀望，屋苑本月至今暫錄5宗成交。代理預期，4月全月的成交量較難追平3月全月錄得共11宗的水平。

明報記者 趙頌明

上車客500萬購入 單位18年升值兩倍

中原副區域營業董事余俊文表示，麗城花園2期第7座中層G室，屬實用572方呎3房間隔，享園景及少海景，以500萬元易手、實呎8741元，新買家為外區上車客。

原業主於2007年8月以167萬元買入，持貨近18年，帳面獲利333萬元，單位期內升值近兩倍。

海之戀．愛炫美兩房減價3.5% 820萬沽

荃灣半新盤則新錄二手蝕讓；利嘉閣分行經理李曉敏表示，海之戀．愛炫美第3C座中層C室，實用531方呎兩房連梗廚設計，可望海景，原業主以850萬元放售，議價後減價30萬元或3.5%，以820萬元成交、實呎15,443元，新買家為外區客；原業主於2022年以約1020萬元購入，持貨近3年，帳面蝕約200萬元或20%，連使費料實蝕約257萬元或25%。

另一邊廂，受惠《財政預算案》減上車盤印花稅措施，美聯高級分區營業經理楊震霆表示，沙田河畔花園E座中層07室，實用242方呎兩房間隔，望樓景為主，原業主以365萬元放盤後，獲新買家洽詢，經議價後減價約17萬元或5%、以348萬元成交、實呎14,380元。

原業主2015年383萬元購入，持貨約10年，帳面蝕約35萬元或9%，連使費計料實蝕約51萬元或13%。

美孚兩房620萬易手 35年升值5倍

東涌指標屋苑映灣園，亦新錄低價成交。資料顯示，映灣園第3座極低層E室，實用518方呎兩房單位、望山景，以468萬元易手、實呎9035元，料為屋苑約3年來新低成交價；原業主於2020年以590萬元購入，持貨不足5年，帳面蝕近122萬元或21%，連使費有可能實蝕約150萬元或25%。

市區方面，美聯首席區域營業董事張曉盈表示，荔枝角老牌屋苑美孚新邨交投保持穩健，其中8期百老匯街118號高層A室，實用674方呎兩房間隔，以620萬元易手、實呎9199元；原業主於1990年以約102.8萬元購入物業，持貨約35年，帳面賺逾517萬元或約5倍。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款