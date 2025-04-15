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《神魔之塔》創辦人2400萬買迎海 4房雙套呎價1.5萬 原業主不足兩年實蝕近五成

【明報專訊】雖然美國總統特朗普近日展開關稅戰，不過市場仍不乏名人趁勢低撈本港豪宅。作為「80後」的手機遊戲《神魔之塔》兩名開發者的曾建中、曾建豪兄弟，過去多次入手新界東豪宅物業（見表），其中曾建中最新於本月初以2400萬元購入馬鞍山迎海．御峰一個4房雙套大單位，實呎僅約1.5萬元，原業主持貨不足兩年，連使費勁蝕約48%。

明報記者

上述單位為迎海5期迎海．御峰一個「鳳凰樓層」（即指頂層對落一層）B室，實用面積1573方呎，屬4房雙套連儲物室及工人套房間隔，本月初以2400萬元售出，實呎15,257元。新買家為雙灣有限公司（Twin Bay Limited），公司董事為曾建中（Tsang Kin Chung Terry），即《神魔之塔》開發者之一。原業主2023年8月4128萬元購入，現帳面蝕讓1728萬元，若連使費料實蝕約1970萬元或48%。

曾掃入御龍山天賦海灣多伙

事實上，曾建中、曾建豪兄弟過往多次掃入新界東豪宅，包括2020年以8000萬元購入火炭御龍山頂層A室天池屋，實用面積3070方呎，原則屬4房2套間隔，連1505方呎平台及雙車位，實呎26,059元，為項目一手成交價新高。曾氏兄弟更於2011至2021年間，購入大埔白石角天賦海灣多伙，包括2021年以約1億元「買殼」（即公司名義轉讓）購入一對「鳳凰樓層」A、B室相連戶。連同今次入市單位，曾氏兄弟至少曾以3.6億元購入新界東豪宅單位。

環境局前常秘3480萬購帝景峰4房戶

此外，亦有政界名人於本月初入市，其中九龍延坪道帝景峰帝景居一個極高層A室，實用面積1952方呎，4房雙套間隔，屬特色戶，本月初以3480萬元成交，實呎17,828元，新買家以昇輝投資有限公司（Lucky Ascot Investments Limited）作登記，公司董事包括謝小華（Tse Siu Wa Janice）及相關人士，與環境局前常任秘書長兼環境保護署前署長中英文名字相同，料為同一人。原業主2004年1650萬元購入，現帳面獲利1830萬元或1.1倍。

貿發局劉會平1628萬購御龍居銀主盤

何文田御龍居一個實用1167方呎的頂層銀主複式戶，3房1套間隔，上月底則以1628萬元售出，實呎13,950元，登記買家為劉會平（Lau Hui Ping Patrick），中英文名字均與貿易發展局副總裁名字相同，料為同一人。原業主於2007年以920萬元購入，及後淪為銀主盤，現成交價較18年前升值708萬元或77%。另中原副分區營業經理甄忠發表示，薄扶林貝沙灣4期南灣2座高層C室，實用面積1412方呎，4房1套間隔，以3150萬元連車位成交，實呎22,309元。原業主2022年10月3800萬元連車位購入，持貨約兩年半，帳面蝕約650萬元或17%，連使費料實蝕約881萬元或23%。

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