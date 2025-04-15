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加多利軒兩房570萬沽 5年半實蝕五成

【明報專訊】數年前以高價出售的半新盤，再有業主大幅蝕讓離場。資料顯示，入伙逾6年的何文田單幢樓加多利軒高層A室，業主購入5年多，樓價蒸發近五成沽出，單位實用面積389方呎，為兩房間隔，新近以570萬元易手，實呎14,653元。原業主2019年8月1052.62萬元一手購入，持貨逾5年半，帳面大幅蝕讓約483萬元或46%，連使費料實蝕約528萬元或50%，料為屋苑入伙後最大宗蝕讓個案。

淘大兩房7年半實蝕18%沽

此外，老牌屋苑九龍灣淘大花園亦錄二手蝕讓個案。美聯高級分區營業經理黃遠基表示，淘大花園F座高層7室，實用面積375方呎，兩房間隔，以480萬元易手，實呎約12,800元。買家為區內上車客，購入單位自住。原業主2017年11月以555萬元購入，持貨約7年半，帳面蝕約75萬元或約14%，連使費料實蝕約102萬元或18%。

置富兩房440萬沽 長情業主44年賺21倍

另一邊箱，樓齡約46年的薄扶林老牌屋苑置富花園，新近錄長情業主沽貨大賺個案。中原地產分區營業經理葉偉明表示，置富花園富俊苑中層H室，實用面積439方呎，兩房間隔，以440萬元易手，實呎10,023元。買家購入單位作自用，原業主1981年20.3萬元購入，持貨約44年，帳面獲利約419.7萬元或約21倍。

另外，中原高級分區營業經理何文俊表示，將軍澳日出康城緻藍天5座中層左翼C室，實用面積758方呎，3房1套間隔另設儲物房，向東南望園景，原業主最初開價950萬元，減價112萬元或12%後，以838萬元沽出，實呎11,055元；原業主2015年4月以660.3萬元一手買入，持貨約10年，帳面獲利逾177萬元或27%。

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