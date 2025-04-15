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新盤上半月410宗成交 按月挫七成

【明報專訊】市場焦點新盤、新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA最快今日開價之際，綜合市場資訊，4月迄今整體一手成交累錄約410宗，相對3月同期錄逾1500宗一手成交，下挫七成。值得留意的是，4月至今整體一手成交暫僅錄約410宗，全月成交量最終能否重上逾千宗水平，需視乎最快今日開價的新地西沙SIERRA SEA，能否趕及本月內開售。

大手客2153萬購101 KINGS ROAD兩伙

新地北角豪宅海璇II，最新則售出3座20樓B室，實用面積1155方呎3房1套間隔、設私人升降機大堂，連車位以5500萬元沽出、實呎4.76萬元。

同時，鄰區炮台山由宏安地產（1243）發展的101 KINGS ROAD，獲大手客斥資2153萬元連購兩伙，售出單位包括12樓A室，實用面積549方呎3房間隔，作價1400.4萬元、實呎2.55萬元，而毗鄰實用面積310方呎B室1房戶，則以752.6萬元售出、實呎2.42萬元。

瑜一‧天海昨連售兩伙 吸金逾2531萬

九龍方面，華懋及港鐵（0066）合作發展、已屆現樓的何文田瑜一‧天海，昨亦連售兩伙、吸金逾2531萬元，相關單位同屬兩房間隔，實用面積皆為525方呎，為第2B座15樓、25樓B室，成交價分別逾1212萬及1318萬元、實呎2.31萬及2.51萬元。

Belgravia Place兩房特色戶637萬售出

恒地（0012）長沙灣巴域街Belgravia Place II，則透過招標售出第2座2樓10室特色戶，實用面積325方呎兩房間隔、連168方呎平台，成交價636.7萬元、實呎1.95萬元。項目去年推售至今累沽607伙，佔全盤單位總數962伙的63%，吸金逾33億元，其中第1期將於今年7月落成。

此外，現時已被接管的何文田豪宅傲玟，最新沽出7座10樓C 室，屬實用面積848方呎兩房連多用途房戶，透過招標以1568.8萬元、實呎1.85萬元售出。

JESSVILLE 招標推售4房 周五截標

另一方面，由已故前首席大法官楊鐵樑岳父譚雅士家族持有、位處港島薄扶林道128號且含古蹟保育元素的豪宅JESSVILLE，最新推出JESSVILLE Tower 14樓實用面積1431方呎A室招標，屬4房連儲物房設計，招標時間為本周五上午10時至下午1時。

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