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百好飲食租轉買 逾億購東大街舖

【明報專訊】雖然近年市場經常有食肆結業，但亦有部分食肆趁舖市仍然低迷時由租轉買，大額購入舖位自用，其中百好飲食集團或相關人士，新近以約1.19億元向「小巴大王」馬亞木家族購入筲箕灣東大街逾1.5萬方呎舖位。

2015年起租用 現月租63萬

上述物業為筲箕灣東大街98至112號景輝大廈地下部分連樓上舖，總面積約15,138方呎，上月以1.19億元售出，呎價約7861元，新買家為Perfect Smart Limited，公司董事為張美成，他同時為百好飲食集團董事。資料顯示，物業由百好名宴於2015年起租用，現時月租63萬元。而物業由馬亞木家族於2006年以7000萬元購入，現帳面獲利4900萬元或70%。

菲籍施恭旗1.28億購甘比灣仔舖

此外，「大劉」劉鑾雄太太陳凱韻（甘比）持有的灣仔YORK PLACE地下1、2號舖，面積合共8110方呎，上月以共1.28億元售出，呎價15,783元，新買家為宮崎發展有限公司（Miyazaki Development Limited），董事包括Chan Kiong Ki See等，為菲律賓籍人士，與在菲律賓稱為Carlos Chan的施恭旗名字相同，在2024年的福布斯排行榜上，施恭旗是菲律賓第35大富豪。

另一方面，近月市場接連錄得大額商廈租務成交，有業主趁勢推出旗下物業招租。

中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，冠君產業信託（2778）持有的中環花園道三號23樓全層，總面積約33,507方呎，現以意向呎租約95元放租，月租約318萬元。謝氏指出，此次推出的23樓全層單位面積逾3.3萬方呎，屬市場上罕有的大型連貫樓面。

另美聯商業營業董事關文灝指出，佐敦廟街227號植麗素商業中心全幢，地盤面積約739方呎，現時總樓面約4907方呎，叫價4180萬元，連地舖平均呎價約8500元。業主2004年以1410萬元購入，現放售價較購入價高2700萬元或近兩倍。

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