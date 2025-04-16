西沙SIERRA SEA折實均呎逾萬 首批158伙 301呎1房不足300萬入場

明報記者 江俊洋

SIERRA SEA與港鐵烏溪沙站及馬鞍山一帶有一定距離，住戶日後需乘坐巴士或小巴前往，車程最快約5至10分鐘。上月開售的大埔馬窩上然，樓花期約15個月，首批折實均呎1.1萬元，該盤亦需經小巴前往港鐵大埔墟站，當時首推1房戶折實不足300萬元入場，且推購買大單位可加購指定細單位作招徠。

首批5伙折實低於400萬

新地副董事總經理雷霆稱，會視乎項目收票反應，屆時相信有提價空間，項目首批定價參考同系較鄰近馬鞍山烏溪沙站雲海，而屋苑現時二手呎價約1.4萬元，即新盤折實均呎低25%。雷霆又稱，關稅戰對市場影響已有所緩和，市場氣氛開始穩定，相信美國聯儲局稍後會接連減息以提振經濟，市場上由租轉買情况將更普遍，料可有利供樓人士。新地代理執行董事陳漢麟表示，今批所有單位折實價均低於600萬元，由於是次推出1房單位不多，因此低於400萬元單位只有5伙。

明日起復活節長假收票

項目首張價單推出158伙，佔今期供應約20%，首批推出單位以兩房戶最多，佔118伙或75%，另有3伙1房及37伙3房，實用由301至574方呎，定價由352.8萬至704.1萬元，以現金付款計劃最高總折扣為15%計，折實價由299.88萬至598.48萬元，折實呎價9499至11,126元。入場單位為Aqua Avenue第5座G2樓G室，實用301方呎1房間隔，售價352.8萬元，折實價299.88萬元、折實呎價9963元。

除了現金付款計劃外，項目亦有兩種靈活付款計劃 （即建築期付款），總折扣率為12%，較現金付款計劃少3個百分點；另推出「收租皇靈活付款計劃」（見另稿）。SIERRA SEA為西沙十四鄉綜合發展項目第1A（2）期，屬住宅項目首個期數，新地2017年及2021年兩次補價共涉逾196億元，最終整個項目總樓面達約651萬方呎，擬建46座16至31層的分層住宅物業，平均每呎樓面補價逾3000元，可建單位數量由原來約4930伙，大增至約9700伙，屬近年本港最大型住宅項目。