先施主席1520萬沽溱8三房 實呎1.6萬

盈翠3房866萬沽 1年新低

此外，青衣盈翠半島則出現租賃及買賣各走兩極個案。中原高級資深分區營業經理黃國強表示，盈翠半島10座高層G室，實用666方呎，3房1套間隔，望內園，業主因關稅戰及股市表現波動，以866萬元沽出單位，較屋苑日前成交的一海景兩房戶做價868萬元還要低2萬元，為屋苑3房近1年成交價新低，實呎約13,003元。原業主1998年320.8萬元一手買入，帳面賺545.2萬元或1.7倍。至於7座低層C室，實用522方呎2房間隔，以2.4萬元租出，實用呎租46元，月租料為屋苑兩房新高，呎租更料創屋苑新高。業主2005年303.5萬元買入，租金回報約9.5厘。

投資者棄股買樓

795萬入市Grand YOHO

中原分行經理林頌宜稱，元朗Grand YOHO 第8座高層E室，實用529方呎，2房間隔，以795萬元易手，實呎15,028元。買家為避險棄股買樓的投資者，以同類市值月租約1.8萬元計，租金回報可達約2.7厘。原業主2017年以884.5萬元一手買入，持貨約8年帳面蝕89.5萬元或10%，連使費料實蝕130萬元或15%。另中原高級區域經理許永生稱，遠離港鐵站的長沙灣星匯居，2座低層D室，實用522方呎兩房戶，以618.8萬元沽出，實呎11,854元，為屋苑10年來呎價新低。原業主2015年7月620萬元買入，帳面微蝕1.2萬元，連使費料實蝕達33萬元或約5%。