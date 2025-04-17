李耀華4910萬蝕放國際企業中心三期舖

馬氏指出，商舖租客自物業落成起租用至今，租約期至2027年第三季，除可作餐飲外，亦適合零售、銀行業務或車行陳列室等。據悉，上述商舖由資深投資者李耀華持有，2020年10至11月間分別以2886.1萬及2489萬元購入，共涉資5375.1萬元，現因應市况而減持物業調整投資組合。若以意向價售出，即李氏將帳蝕約465.1萬元或8.7%。

上月指標甲廈售價 按月升2.1%

此外，美聯工商舖資料研究部數據指出，上月錄12宗指標甲廈成交，較2月僅1宗大幅反彈，成交額更急升約2.26倍，而指標甲廈售價同步按月升約2.1%，連升兩個月。

美聯商業董事李鎮龍指出，去年甲廈業主為加快沽售物業，願意劈價出售，導致售價大幅回調，而貿易戰所帶來的影響將陸續反映，市場預期美國未來仍會維持減息，加上中央政府將降準、或推出其他經濟措施以拓內需，相信有助抵消關稅戰帶來的負面影響。