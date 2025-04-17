前港區全國人大代表劉佩瓊：內房滿足兩類需求 利私樓

1998至2018年間擔任港區全國人大代表達20年的劉佩瓊是在本港土生土長的著名中國經濟學家，於1968年畢業於中文大學新亞書院經濟系後，曾任理工大學工商管理學院副教授、中國商貿及管理碩士學位/深造文憑開設課程原主任，現時則是浸會大學工商管理學院特邀教授。本月以來中美貿易戰愈演愈烈之際，劉佩瓊近日主講由中國國情研習促進會（香港）副會長范耀鈞主持的「經濟『范』泛講」網上研討會，以「今年『兩會』的國家經濟發展重大方針、政策和展望」為題發表觀點外，亦談及對中美貿易戰及內地樓市的最新看法。

就美國向中國加徵「對等關稅」後雙方貿易戰至今升溫，劉佩瓊表示：「其實美國2018年至今一直有向中國加徵關稅，而我認為中國應對方法，便是加強對東盟及一帶一路發展中國家的貿易與市場，而近年美國佔中國出口市場份額已經大幅下降，但這仍然是好大的分量，因此美國仍然是中國十分希望爭取的出口市場。我認識一些朋友近年將部分生產線搬走，主要是搬去東南亞，亦有搬去南美洲及墨西哥等地，雖然在後兩者設廠曾有一些物流問題，惟隨着中國企業作為主要投資者的秘魯錢凱港已在去年啟用，貨物現已有新的運輸方式，故此物流問題亦已明顯改善。」

內地推「一攬子增量政策」準備好迎貿易戰

劉佩瓊續說，根據她的廠商朋友提供的資料，目前美國向中國大幅加徵關稅後，關稅開支大概由美國消費者及中國生產者各承擔一半，視乎不同產品而略有不同，換言之，相當部分也會轉嫁至美國消費者，令當地通脹升溫。

至於中美貿易戰升溫對中國經濟的影響，劉佩瓊指出，目前中國政策大方向是在2022年10月召開的中共二十大選出新一屆政治局常委及政治局委員已決定，2023年3月全國「兩會」後則有新一屆政府班底，去年7月三中全會閉幕後，去年9月召開政治局會議提到「加力推出增量政策」，估計便是因應面對國際複雜形勢及國內眾多問題提出來的，而去年12月舉行、部署今年經濟工作的中央經濟工作會議便曾提到去年9月的政治局會議「果斷部署一攬子增量政策，使社會信心有效提振，經濟明顯回升」，可見幾個月前已為中美貿易戰可能升溫做好準備。

劉佩瓊指出，內地政府今年以來仍然多次提及「一攬子增量政策」，當中包括大力發展內需、提振消費，減少對外圍經濟的依賴，同時亦繼續重視科技創新及發展現代化產業，目標是在各領域上均不受制於其他國家。

去年9月政治局促內房止跌回穩 政策續出台

去年9月召開政治局會議首次提到「要促進房地產市場止跌回穩」，指出「對商品房建設要嚴控增量、優化存量、提高質量」及「要回應群眾關切，調整住房限購政策，降低存量房貸利率，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。」

房地產為人民儲存財富重要形式

劉佩瓊認為，上述提到的內地房地產政策在過去8個月不少已成功落實，這對促進市場止跌回穩有很大的幫助。她分析，內地房地產現已定調細分為剛性及改善性住房需求兩大市場，指政府會繼續致力滿足居民剛性住房需求、令普羅百姓均有屋住，同時亦會以市場為本方針滿足改善性住房需求，認為這對未來私人住宅市場的發展屬正面，她表示：「房地產是民間投資一個很重要的工具，原因是在城市裏面有些房地產是由業主出租予租戶做生意或居住，這也是人民儲存財富的重要形式。」

明報記者 葉創成

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