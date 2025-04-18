moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

「港漂」空姐8300元租171呎「龍牀盤」

【明報專訊】租賃市場表現持續暢旺，屯門「龍牀盤」亦再錄機組人員承租個案。祥益地產區域董事袁思賢表示，屯門菁雋中層11室，實用面積171方呎開放式單位，獲內地「港漂」空姐以8300元承租，實用呎價約49元；業主去年1月以270萬元購入，租金回報約3.7厘。

中原高級分區營業經理林恩信指出，荃灣本月累錄約80宗租賃成交，其中荃昌中心昌安大廈中層B室，實用面積316方呎，兩房間隔，業主去年11月362萬元購入，收樓後隨即以418萬元放售，惟因近期樓價表現不穩，部分買家還價比購入價更低，業主遂轉售為租，以1.38萬元租出單位，實用呎租約44元。以業主購入價計，租金回報達4.6厘。

荃昌中心轉售為租

兩房1.38萬租出

中原首席分區營業經理楊文傑稱，鰂魚涌君豪峰中層H室，實用面積290方呎，1房間隔，望山景，獲韓籍客以1.8萬元承租，實用呎租逾62元，新租客為韓國人。

韓籍客1.8萬租君豪峰一房戶

上述單位業主2017年682萬元一手購入，持貨約8年，租金回報約3.2厘。

美聯助理區域經理鄭琨表示，西灣河嘉亨灣6座高層F室，實用面積503方呎，兩房間隔，屬屋苑較優質放盤，業主最初叫價2.7萬元，經議價後減500元或約2%，以2.65萬元租出，實用呎租約53元。業主2009年以約488萬元購入，租金回報約6.5厘。 

金融客2.5萬租浪澄灣兩房戶

另外，美聯區域經理劉志偉表示，鄰近奧運站的浪澄灣，位於9座中層B室，實用面積558方呎，兩房間隔，望海景，獲從事金融行業租戶以2.5萬元承租，實用呎租約45元。業主2016年4月約817.5萬元一手購入，租金回報約3.7厘。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款