「港漂」空姐8300元租171呎「龍牀盤」

中原高級分區營業經理林恩信指出，荃灣本月累錄約80宗租賃成交，其中荃昌中心昌安大廈中層B室，實用面積316方呎，兩房間隔，業主去年11月362萬元購入，收樓後隨即以418萬元放售，惟因近期樓價表現不穩，部分買家還價比購入價更低，業主遂轉售為租，以1.38萬元租出單位，實用呎租約44元。以業主購入價計，租金回報達4.6厘。

荃昌中心轉售為租

兩房1.38萬租出

中原首席分區營業經理楊文傑稱，鰂魚涌君豪峰中層H室，實用面積290方呎，1房間隔，望山景，獲韓籍客以1.8萬元承租，實用呎租逾62元，新租客為韓國人。

韓籍客1.8萬租君豪峰一房戶

上述單位業主2017年682萬元一手購入，持貨約8年，租金回報約3.2厘。

美聯助理區域經理鄭琨表示，西灣河嘉亨灣6座高層F室，實用面積503方呎，兩房間隔，屬屋苑較優質放盤，業主最初叫價2.7萬元，經議價後減500元或約2%，以2.65萬元租出，實用呎租約53元。業主2009年以約488萬元購入，租金回報約6.5厘。

金融客2.5萬租浪澄灣兩房戶

另外，美聯區域經理劉志偉表示，鄰近奧運站的浪澄灣，位於9座中層B室，實用面積558方呎，兩房間隔，望海景，獲從事金融行業租戶以2.5萬元承租，實用呎租約45元。業主2016年4月約817.5萬元一手購入，租金回報約3.7厘。