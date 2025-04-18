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甲廈上月再錄負吸納量 空置率升至13.7%

【明報專訊】雖然近月市場續有大額寫字樓租務，但據仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告，本港整體甲級寫字樓繼去年12月後再錄得負吸納量，令整體空置率重返去年第四季的歷史新高，達13.7%。

該行指出，整體甲級寫字樓於2月錄得淨吸納量後，3月錄得負吸納量63,100方呎，主要是企業辦公樓整合和搬遷後令大量樓面重回市場。

新商廈落成

九龍東空置率升至21.3%

仲量聯行港島商業部主管郭禮言表示，整體甲級寫字樓上月空置率較2月份的13.3%上升0.4個百分點至13.7%，其中中環和港島東空置率保持平穩，灣仔/銅鑼灣和尖沙嘴的空置率有所改善，分別下降0.1和0.6個百分點，但九龍東空置率因新項目九龍灣THE CENDAS竣工，該區3月份空置率由2月份18.8%，上升2.5個百分點，至21.3%。另3月整體甲級寫字樓租金持續下跌，按月輕微下降0.6%，中環和灣仔/銅鑼灣的租金分別輕微下跌0.2%和0.4%，港島東錄得最顯著跌幅，租金回落1.2%，九龍東租金亦下降0.2%。

澳門十三酒店招標放售

此外，仲量聯行澳門資深董事黃嘉良表示，澳門十三酒店最新再以招標形式放售，並於5月19日截標。而項目去年3月曾由銀行推出招標，當時有指市值約24億元，惟一直未能售出。物業原由南岸集團持有、前稱路易十三酒店，酒店樓高22層，總樓面944,993方呎，設有199間客房，其中196間為奢華客房，面積介乎1800至5000方呎，其餘3間為面積高達1萬方呎超豪華別墅型套房。物業由仲量聯行擔任物業管理，酒店營運牌照已獲延續，部分內部設施亦已恢復運作，經營狀况全面向好。

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