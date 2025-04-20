SIERRA SEA累收逾7500票 超購30倍

屬近年大型新盤的SIERRA SEA，樓花期長約8個月，上周以折實均呎約1.03萬元公布首張價單共158伙、1房折實入場僅299.88萬元，頓成市場焦點，過去數天對於開放放設於九龍站環球貿易廣場（ICC）的示範單位，參觀人數眾多，現場出現人龍。發展商因應入票情况踴躍，日前已原價加推80伙。

市場消息稱，項目過去3日累收逾7500個認購登記，發展商計劃於本周推售，或於開售前再加推單位。

瑜一‧天海兩房近1360萬沽

一手市場成交靠穩，華懋及港鐵（0066）合作發展的何文田瑜一‧天海，昨日再售出一伙，為第1B座27樓D室，兩房梗廚間隔，實用541方呎，成交價1359.54萬元，實呎25,130元。據悉，整個瑜一系列目前已累售567伙，套現逾91.2億元。

泛海國際（0129） 旗下元朗洪水橋滙都系列，昨日再售出4伙，其中一伙為第3座3樓A12室，實用450方呎，兩房間隔，成交價461.01萬元，實呎價10,245元。泛海國際集團執行董事關堡林表示，滙都自推出最後一批全新單位後，過去兩天復活節假期接連錄得成交，整個項目至今已累售992伙，佔全盤單位總數約97%，僅餘33伙可供出售。

另同位於元朗洪水橋#LYOS，昨日售出一伙，為第1B座2樓K室，屬實用288方呎1房單位，成交價408.5萬元，實呎約14,184元。

太古城3房820萬易手

二手市場方面，龍頭屋苑鰂魚涌太古城在復活節假期錄用家入市個案。美聯營業經理陳昌裕表示，太古城最新的成交來自廬山閣中層D室，屬實用面積670方呎3房單位，早前業主以830萬元放售，市場情况調整價格，減價10萬元或1.2%、以820萬元易手，實呎12,239元。原業主2009年6月以470萬元購入，持貨快將16年，帳面獲利350萬元，期內升值75%。

屏欣苑3房持貨逾6年 帳面升值81%

天水圍居屋屏欣苑亦錄成交，中原副區域營業董事伍耀祖表示，大市影響下，近期交投放慢，屏欣苑日前錄得一宗3房戶成交，單位為C座低層15室，實用570方呎，向東北望樓景，原業主早前以530萬元（未補地價）放售，最新以498萬元（未補地價）沽出，減價32萬元或約6%，實呎8737元。原業主2018年10月以275.18萬元（未補地價）一手買入，持貨逾6年，帳面獲利222.82萬元或81%。

[香港地產]