SIERRA SEA暫收逾1.25萬票 超購51倍

在SIERRA SEA開售前，復活節期間未有全新盤推售，主要由貨尾盤撐場，綜合市場消息，過去3日假期市場共錄得約70多宗一手買賣，當中不乏豪宅成交。

凱和山單日售28伙

信置（0083）等發展的何文田ST. GEORGE'S MANSIONS，昨以6600萬元售出2座1樓A室，單位實用1871方呎，屬3房1套間隔，實呎35,275元。

另一方面，路勁（1098）等發展的屯門掃管笏現樓新盤凱和山早前新增優惠，提供最高36%折扣，全批折實均呎9080元，一房折實325.25萬元入場，發展商昨新一輪銷售，涉及68個單位。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目單日暫沽出28伙，套現約1.15億元，包括有機師購入兩房戶作投資，凱和山全盤累沽331伙，套現近15.81億元。

此外，泛海（0129）集團執行董事關堡林表示，旗下元朗洪水橋滙都至昨午5時半，單日再售4伙，在復活節假期首3日共售出14個單位，其中有歐洲華僑以459.73萬元購入第2座2樓A07單位用做旅居居所，單位實用423方呎，屬兩房戶，實呎10,868元。

太古城兩房實蝕80萬沽

二手成交方面，美聯物業助理區域經理錢敏義表示，鰂魚涌太古城於復活節長假期首兩天連錄兩宗成交，順安閣低層G室兩房戶，實用580方呎，以748萬元成交，實呎12,897元。原業主於2012年11月以約785萬元購入，持貨12年半，現帳面虧損約37萬元，若連同使費在內，料實蝕逾80萬元或逾一成。

居屋物業同錄蝕讓，中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，天水圍天富苑E座高層7室，實用650方呎，3房間隔，連地價以553萬元沽出，實呎8508元。原業主於2020年3月以608.8萬元連地價買入，現帳面蝕55.8萬元，連使費料實蝕近90萬元或14%。

[香港地產]