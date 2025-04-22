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SIERRA SEA五日收票逾1.8萬 今年「票王」 最快今公布銷售安排 周六首輪銷售

【明報專訊】市場焦點大盤、樓花期約8個月的新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA ，開售進程進直路，一周內兩度加推單位應市，最新以折實均呎11,498元加推118伙，至今共推出3張價單涉356伙，佔今期單位總數781伙的46%；截至昨晚，項目5日累積收票估計逾1.8萬張，超額認購約50倍，打破約兩個月前、元朗朗天峰首輪累收逾1.4萬票紀錄，成今年新盤「票王」，亦是自同系啟德天璽‧天1期去年10月收逾2.9萬票後，約半年來收票最多全新樓盤。

明報記者 江俊洋

新地今日有機會公布SIERRA SEA的銷售安排，並於周六（26日）開展首輪銷售之際，集團副董事總經理雷霆表示，關稅戰後市場情况已見穩定，預期美國聯儲局有機會連環減息，有利供樓人士。

新地雷霆：聯儲局或連環減息

雷續指出，SIERRA SEA於復活節期間，吸引大量訪客參觀位於九龍站環球貿易廣場的示範單位，成為市場焦點。

SIERRA SEA自上周三（16日）起對外開放示範單位後，至昨日累錄逾4萬人次參觀。

至於入票量方面，新地代理執行董事陳漢麟預計，至本周四（24日）有望突破2萬張入票，目前約三分之二入票客源來自新界，另內地客則佔整體票源約兩成。

折實均呎1.15萬元再加推118伙

至於新推第3號價單共118伙，當中涵蓋15伙1房戶、67伙兩房戶、36伙3房戶，實用面積301至700方呎，價單定價370.4萬至986.2萬元，以最高折扣15%計，折實價314.8萬至838.2萬元，整批折實均呎11,498元，較上周推出首張價單的折實均呎10,398元，高約一成；今批單位以定價計，市值超過7.45億元。新地表示，撇除樓層等因素，新價單屬於原價加推。

是次入場單位為Aqua Avenue第3座1樓G室，實用面積302方呎1房戶，折實價為314.8萬元、折實呎價10,424元；折實呎價最低為Aqua Avenue第3座1樓H室，實用面積523方呎3房戶，折實價535.4萬元、折實呎價10,237元。

個別新加推單位提價3%

可留意的是，是次個別新推單位有提價；以最新價單推出的Aqua Avenue第3座7樓C室為例，實用面積381方呎兩房連開放式廚房戶型，向西外望西沙交通交匯處上蓋及園景，價單定價483.3萬元、呎價12,685元，對比同座、同樓層、同一坐向景觀的相鄰B室（第1號價單），實用面積433方呎（間隔相若），價單定價532萬元、呎價12,286元；以呎價比較，新推單位高約3%。

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