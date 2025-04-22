復活節一手成交百宗 按年跌五成

南區海盈山澄天連錄成交

市區方面，港島多個新盤的餘貨均錄成交，包括嘉里（0683）牽頭黃竹坑站港島南岸海盈山，假期內錄兩宗成交，包括以1788.15萬元售出第2A座41樓D室，實用面積616方呎兩房戶、實呎2.9萬元；英皇（0163）香港仔澄天，獲一對情侶買家斥572萬元購入21樓A室、實用面積325方呎1房戶，實呎1.76萬元；另宏安地產（1243）炮台山101 KINGS ROAD，亦售出27樓H室、實用面積432方呎兩房戶，成交價1016.7萬元、實呎2.35萬元。

華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一‧天海，於長假內售出4伙兩房戶、套現逾4750萬元，包括第2B座26樓E室、實用面積469方呎，成交價1116.78萬元、實呎2.38萬元。

SEASONS系列假期沽7伙

至於新界區，會德豐及港鐵的將軍澳日出康城SEASONS系列，假期內累售7伙，包括昨日連沽4伙1房和兩房戶，吸金近2085萬元。

另外，洪水橋兩個新盤亦不乏成交，泛海（0129）滙都系列，假期內錄得18宗成交，該盤至今累售1001伙，現僅餘24伙待售；長實（1113） 旗下現樓#LYOS，獲本地客以320.1萬元購入第1B座3樓C室，實用面積202方呎開放式戶、實呎1.58萬元。