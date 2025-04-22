moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

復活節一手成交百宗 按年跌五成

【明報專訊】總結過去4日復活節長假，新盤市場聚焦新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA收票，加上未有大型全新盤推出，綜合市場資訊，過去4天（4月18至21日）主要新盤共錄約100宗成交，較去年復活節假期（2024年3月29日至4月1日） 約205宗一手成交，大跌約51%。

南區海盈山澄天連錄成交

市區方面，港島多個新盤的餘貨均錄成交，包括嘉里（0683）牽頭黃竹坑站港島南岸海盈山，假期內錄兩宗成交，包括以1788.15萬元售出第2A座41樓D室，實用面積616方呎兩房戶、實呎2.9萬元；英皇（0163）香港仔澄天，獲一對情侶買家斥572萬元購入21樓A室、實用面積325方呎1房戶，實呎1.76萬元；另宏安地產（1243）炮台山101 KINGS ROAD，亦售出27樓H室、實用面積432方呎兩房戶，成交價1016.7萬元、實呎2.35萬元。

華懋及港鐵（0066）合作的何文田站瑜一‧天海，於長假內售出4伙兩房戶、套現逾4750萬元，包括第2B座26樓E室、實用面積469方呎，成交價1116.78萬元、實呎2.38萬元。

SEASONS系列假期沽7伙

至於新界區，會德豐及港鐵的將軍澳日出康城SEASONS系列，假期內累售7伙，包括昨日連沽4伙1房和兩房戶，吸金近2085萬元。

另外，洪水橋兩個新盤亦不乏成交，泛海（0129）滙都系列，假期內錄得18宗成交，該盤至今累售1001伙，現僅餘24伙待售；長實（1113） 旗下現樓#LYOS，獲本地客以320.1萬元購入第1B座3樓C室，實用面積202方呎開放式戶、實呎1.58萬元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款